Um funcionário sem identificação trabalhava em um poste da avenida Bagé, mexendo nos cabos de energia. Depois do "serviço" concluído, fios pendurados e restos da intervenção. É por isso que os emaranhados de fios não são cemitérios, são maternidades.

A febre do amor

Começou em municípios da Serra Gaúcha, pulou Porto Alegre, aterrissou na Fenadoce de Pelotas, e, agora, está espalhada no geral. O morango do amor legítimo é bem complicadinho de fazer, se alguém quiser fugir do serviço rápido e mal feito. Ao saber que o moranguinho contaminou a Maçã do Amor, Sérgio Bassotti, do Rei do Mocotó, avisa que está criando o mocotó do amor.

Feliz aniversário

A Lojas Lebes está completando 70 anos e fará uma campanha publicitária alusiva à efeméride, a cargo da agência SPR.

Força de vendas

Thiago Bizarro, CEO da Vidro Real (Estate) Marketing, e Wagner Couto, ex-Cyrella e ex-Dallasanta, fundaram a Force for Sales, empresa especializada em relacionamento com corretores de imóveis.

Causa animal

O presidente Lula sancionou o Projeto de Lei 3.062 de 2022, que proíbe testes de cosméticos - como perfumes, ingredientes ou produtos de higiene pessoal - em animais vertebrados vivos. Os defensores da causa animal batem palmas.

Há vagas

A Academia Sul- Rio-Grandense de Medicina está com inscrições abertas para selecionar cinco novos Acadêmicos Titulares, recompondo a nominata oficial estatutária de 60 integrantes.

Falou e disse

Do professor Ives Gandra Martins: "O Imposto sobre Operações Financeiras foi concebido não como fonte ordinária de arrecadação, mas como ferramenta de intervenção no mercado financeiro. A natureza jurídica do IOF não é arrecadatória, mas os decretos presidenciais o transformaram, contra o disposto na Constituição, em imposto arrecadatório para compensar perda de arrecadação".

Bar, doce bar

Houve queda de 34% no consumo de bebidas alcoólicas fora do lar no primeiro trimestre de 2025 no Brasil, conforme apontam dados do estudo Consumer Insights. É semelhante à diminuição de pizzarias, já registrada pela página 3. Não é que todos tenham parado de consumir bebidas alcoólicas. Desde a pandemia, a opção tele-entrega vem se consolidando.

Porém...

O estudo indica que a Geração Z e os Baby Boomers são os responsáveis pela redução, respectivamente, de 31% e 32% em cada faixa geracional.

Voar é preciso...

Sim, mas sem exagero, pelo menos para o governo federal. Os gastos da União com diárias e passagens somaram R$ 1,7 bilhão no 1º semestre de 2025, alta de 8,5% na comparação com o mesmo período de 2024, em valores corrigidos pela inflação a preços de junho.

...voar é perigoso