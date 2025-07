O craque em capturar pássaros

Esta maravilha da natureza é um tiê-sangue, fotografado no Sítio Macuquinho, no município de Salesópolis, interior do estado de São Paulo. O autor é o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que tem esse hobby. É craque em capturar imagens de pássaros em movimento.

Mapa da Região Central e Vales

O segundo capítulo de 2025 do Mapa Econômico do RS está publicado na edição de hoje do Jornal do Comércio. Trata da Região Central e dos Vales e mostra dados interessantes, como a alta no número de empregos um ano após a enchente nas cinco microrregiões que estão detalhadas. Inclusive no Vale do Taquari, onde um dos destaques é o município de Teutônia, que recebeu 800 novas empresas. Vale conferir.

Fim das pizzarias

Não restaram muitas pizzarias no Centro Histórico de Porto Alegre. A pandemia mudou os hábitos e a enchente de 2024 o piorou. Em contrapartida, aumentaram as tele-entregas de pizzas. E muita gente opta por comprar as pré-prontas nos supermercados e as esquentam no forno. Pizzaria já não era um bom negócio antes destes eventos. É um paradoxo, porque em tese a margem é muito alta.

Aliás...

...também não existem mais churrascarias puras na área central da Capital. Se a ideia é atrair turistas, vão ter que encontrar outros atrativos gastronômicos. O que é um problema, porque estrangeiro que chega aqui quer logo conhecer nosso churrasco.

E vamo que vamo

No mês em que Encruzilhada do Sul comemora 176 anos de existência, o prefeito Benito Paschoal anunciou investimentos de mais de R$ 4,7 milhões em infraestrutura. Serão quase 11 quilômetros de ruas pavimentadas, envolvendo bairros estratégicos, como a região central da cidade.

Alerta de demissão

Montadoras VW, Toyota e General Motors e Stellantis reclamam do incentivo para sistema SKD (antigo CKD), sem fabricação no país para a China. E avisam que vão ter que demitir se for concretizada. As peças virão do exterior e apenas serão montadas aqui.

Depois do vendaval

Se a plataforma de Atlântida ainda tiver salvação, o PIB dos moradores da praia da elite certamente poderá dar cabo da missão. Ou não, pelo mesmo motivo.

Perigo, perigo...

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, fez um discurso em inglês em evento jurídico internacional em Brasília. A folhas tantas, disse que "deveríamos fazer com que mentir seja errado de novo". Se isso acontecer, derruba o governo.

Efeito colateral

Entre as alterações do Plano Diretor de Porto Alegre está a permissão de construir prédios de 130 andares, inclusive na região do bairro Praia de Belas. Na década de 1970, quando se começou a falar nisso, o vereador Glênio Peres mostrou um laudo demonstrando que a muralha de prédios mudaria todo o microclima do bairro Cidade Baixa. Entretanto, se a cidade não crescer para cima, irá para os lados, inclusive invadindo o entorno da área rural de Porto Alegre.

O tamanho da bronca

A propósito do terremoto na Rússia, existem duas escalas para medir terremotos, a Mercalli, que vai de 1 a 12, que mede os estragos na superfície, e a Richter, criada em 1935, que mede a magnitude. Como ela é logarítmica na potência 10, um sismo de intensidade 2 não é apenas o dobro da 1, mas 10 vezes mais forte. Não há limite para ela, mas ao que se saiba, nunca passou de 9,5 desde que esta medição foi criada pelos sismólogos Charles Richter e Beno Gutenberg.

Começar de novo