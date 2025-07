Moradores da 24 de maio enfeitam escadaria

A Rua 24 de Maio liga a Duque de Caxias com a André da Rocha, também conhecida como a rua da escadaria. Quando foi construída oferecia a útil função de descer ou subir sem ter que dar uma baita volta, o que os moradores da área agradeceram. Pois a vizinhança tratou de embelezá-la com muito verde. É o orgulho da região.

Gôndola no capricho

O painel de abertura da 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2025, que acontecerá no dia 19 de agosto, às 9h, no Teatro da Fiergs, terá como tema: "Transformação - O Renascimento do RS" e reunirá lideranças de destaque nacional. Além do governador Eduardo Leite, lá estarão o ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, e o cientista político Fernando Schuller.

Invasão de praças

É crescente a população que apela para as barracas - ou o que sobrou delas. Na Praça da Encol, há pelo menos quatro meses uma barraca foi instalada bem no meio daquela área verde. Bem ao lado do único campinho de terra para a gurizada jogar futebol.

É o que a cadeia oferece

Reunidos em um churrasco em Arroio do Meio, empresários e pequenos empreendedores têm em comum: a falta de mão-de-obra nos 36 municípios do Vale do Taquari. Vários deles, em segmentos que isso é possível, montam oficinas e ateliês dentro de presídios para suprir a escassez de trabalhadores.

Sachês de mostarda que não abrem

Há quem diga que a Humanidade avance por equívocos. Se assim é, um bom exemplo são os sachês de mostarda e ketchup disponíveis nas lancherias. Para abri-los manualmente é preciso um esforço descomunal e correndo o risco de deixar amarelos e vermelhos os que estão em volta. Os proprietários oferecem tesouras para fazer o serviço que deveriam abrir sem problemas.

Na mosca

De um leitor: "Me chamou a atenção: a criação de uma comissão pelo governo federal para fazer um levantamento sobre os tipos de minerais críticos no solo e subsolo brasileiros. É incrível! Como assim? O Ministério de Minas e Energia ainda não tem essa informação?". Caro leitor: Trump sabe mais deles que o governo brasileiro.

O puxa-saco

Saio do meu prédio e lá está um sem-teto esperando a minha contribuição. Deve ter notado que eu não estava nos meus melhores dias. - Quantos invernos o senhor já passou? - Oitenta e dois. - Mas bah! Tá moço ainda. Dei só a metade. Pelo desaforo.

Um bom princípio

No dia 2 de agosto, a Rede Marista celebra 125 anos de presença marista no Sul do Brasil, trajetória que começou em uma pequena escola paroquial em Bom Princípio, no Vale do Caí, no ano de 1900. Desde então, a obra espalhou-se por diversas cidades. Nos anos 1950, boa parte das cidades gaúchas tinham um colégio marista. O criador foi Marcelino Champagnat.

Oficina TCE

O TCE-RS realiza amanhã em Santana do Livramento a 15ª edição dos Encontros Regionais de Controle e Orientação. O evento é voltado a gestores dos 23 municípios fiscalizados na região. Com uma proposta mais interativa, esta edição tem nova estrutura com seis espaços temáticos e 18 oficinas ao longo do dia.

