O vento que sopra cá também sopra lá

Parece mas não é uma cancela, é um poste derrubado pelo vento na ponte que liga Tramandaí com Imbé. O vendaval não foi bolinho, como se dizia. Três enchentes em dois anos, depois estiagem, no verão um calor abominável, um inverno chuvoso com ventos de até 104 km/h. O que mais falta neste Rio Grande velho?

O pioneiro da noite

Faleceu em Torres, aos 92 anos, Carlos Heitor Azevedo, o desbravador da noite porto-alegrense, primeiro com a boate Crazy Rabbit, na rua Garibaldi, perto da avenida independência, depois com a Baiúca, em 1965, e a Vila Velha, estas na Indepê como era conhecida à época. Hoje a chamaríamos de danceteria. Antes dele, boate remetia a cabaré.

Problema resolvido

O colunista Roberto Gigante chegou certa noite de inverno na Vila Velha queixando-se do frio por falta de lenha na lareira. Carlos Heitor pegou uma cadeira com assento de palha quebrando-a nos joelhos e a seguir jogando-a ao fogo dizendo: "Pronto. Está resolvido".

Sempre no capricho

Este conversível esportivo Alfa Romeo de 1953 está exposto no Shopping Total. A montadora italiana, que completa 115 anos, sempre se notabilizou pela bela grade dianteira com aquele V inconfundível. Mesmo de longe todos os seus modelos apresentavam esse documento de identidade.

Sobre maldades

A maldade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aplicar um tarifaço de 50% para o Brasil, prejudicando empresas exportadoras e certamente causando desemprego. A maldade de Lula foi não se dispor a negociar com Trump logo depois do anúncio, mesmo prejudicando empresas e causando desemprego. Ele acha que o Brasil é só ele. O bloco do Eu Sozinho.