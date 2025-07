Uma casinha bem quentinha

Como dizem os apaixonados por cães, pet também é gente, e meio que assino em baixo. Este cãozinho ganhou uma barraca em um dos viadutos da cidade, com direito a ter uma boa paisagem. Parabéns para o dono. Aliás, gente carente tem os cães mais fiéis que existem. E muitos deles tiram comida da boca para dar a eles. Na falta de calor humano, o calor animal assume a vaga.

Quem é o maior caloteiro?

O governo federal. É regido pelo padrão "devo, não nego, mas não pago". O INSS deixou brechas para que falcatrueiros fizessem descontos indevidos e tirou o seu da reta ao exigir das vítimas que se inscrevam para a devolução dos mesmos, que abram mão de processos exigindo indenização cível. E se o desconto foi rápido, a devolução é mais lenta que tartaruga com artrite.

Um novo olhar

Leitor de Canoas oferece uma visão irônica dos problemas da cidade: 1- fios. As empresas estão fazendo hora extra em pendurar mais, tá faltando poste. - carros abandonados. Tenho visto em nossas ruas muitos veículos (sucata) abandonados, é coisa de centenas. 3- buracos. Aqui tem buraco no meio fio esperando vaga para assumir seu posto na rua.

Três ministros em concerto

GILBERTO JASPER/DIVULGAÇÃO/JC

Quer dizer, foram. Em recente reunião-almoço da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE), na quinta-feira, estiveram presentes três ex-titulares de Ministérios: Luiz Roberto Ponte (c), ministro-chefe da Casa Civil no governo de José Sarney; Yeda Crusius, ministra do Planejamento no governo Itamar Franco e Odacir Klein, ministro dos Transportes no governo Fernando Henrique Cardoso.

Pra que orgulho...

...se a terra come? Esta frase comum em para-choque de caminhão de tempos idos vale para o governo brasileiro. Em fevereiro deste ano, recebeu um alerta de 775 empresas da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (AmCham) sobre a política tarifária de Donald Trump. Se não a ignorou, nada fez.

Falou e disse

Do deputado federal Marcel Van Hatten (Novo): "O Brasil inteiro está pagando pelas ações do governo. O Congresso não pode ficar acovardado, precisa fazer a sua parte e agir".

Meia virgindade...

...não existe. O conceito vale para o rame-rame de Bolsonaro com o ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele proibiu entrevistas do ex-presidente, voltou atrás, e agora criou uma condição que nos deixa estupefatos: liberou as entrevistas, mas alerta que ele será preso se o conteúdo for usado por terceiros. É a censura terceirizada.

Algumas podem