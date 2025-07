Filhotes de boto brincam nas águas do Sul

Um dos pontos mais tradicionais do Litoral Norte do Estado é a barra do rio Tramandaí, onde ele se encontra com o oceano Atlântico. Imbé, que tem o boto como um de seus símbolos, continua atraindo pescadores e curiosos durante o ano inteiro. Filhotes de boto (foto) são visitantes diários nesta época do ano. Recentemente também foram avistadas baleias entre Capão da Canoa e Xangri-Lá.

Procura-se classe média I

O evento que tratou da revitalização do Centro de Porto Alegre, na terça, em que atores públicos trataram como trazer a classe média de volta ao espaço do qual ela foi expulsa nos anos 1990, foi bom na teoria. Na prática, quem abriria uma operação com tíquete mais caro, no meio de uma multidão de camelôs, e quem viria ao Centro depois das 18h? Vão sair dos

shoppings? De diagnósticos estamos cheios, falta é a cirurgia.

Procura-se classe média II

A impressão que se tem é que os representantes do poder público não caminham pelo local com olhos de olhar, que não sabem a esculhambação que tomou conta de toda a área. Como tirar esse povo todo, de camelôs e ambulantes fixos do pedaço sem causar uma mini revolução? A última é vender peças de vestuário desbotadas e calçados retorcidos, claramente resgatados da enchente.

Uma data a ser festejada

pg3 São Leopoldo Fest Fábio Pilger PMSL/divulgação/jc

Amanhã acontece a São Leopoldo Fest, tradicional festejo que marca o Dia da Imigração Alemã e o Dia do Colono. Este ano, as comemorações terão novidades, através da valorização de talentos e tradições locais. Haverá shows de músicos e bandinhas típicas, ao invés de artistas nacionais. O evento ocorre na Praça do Imigrante, das 10h à meia-noite.

No mundo da lua

Veterano fiscal da EPTC comenta que colisões nas traseiras dos carros são cada vez mais comuns. Não respeitar a distância regulamentar mais desatenção dá nisso. Enquanto isso, mão na buzina por qualquer bobagem. E o chato não é tanto pela buzina em si, mas o tempo em que ela fica acionada.

A falta que eles fazem

Desde a esquina da rua Caldas Júnior até a esquina da rua Senhor dos Passos não há nenhum restaurante aberto à noite. Pior, nem em toda a avenida Independência e sua continuação, a Mostardeiro. Estamos falando de mais de dois quilômetros. Turismo, é? Quem salva a pátria é o excelente Atelier das Massas, mas fica na rua Riachuelo.

Transparência

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) convidam para o seminário "Transparência e Controle: Caminhos para a Boa Governança", que ocorre amanhã, das 14h às 18h, no auditório do Tribunal.

Tom & Jerry

Depois de mais uma rodada de caça, a pergunta é: se um ET descesse aqui e acompanhasse o noticiário sobre o "rame-rame" do caso Bolsonaro versus ministro Alexandre Moraes, que se estende há mais de dois anos, chegaria à conclusão que em um país chamado Brasil só tem esse assunto, que o resto está tudo resolvido.

Parabéns a eles