Ponto de encontro com o sol na orla do Guaíba

Depois da tempestade... vem o aproveitamento do sol. É assim que acontece na orla do Guaíba. A foto mostra a região do Pontal do Estaleiro no final de semana que sucedeu dias de muita umidade e chuva. O espaço, que por décadas ficou ocioso, é hoje ponto de encontro. Tão tradicional quanto o famoso pôr do sol porto-alegrense.

Golaço

A partir de 27 de outubro, o Aeroporto de Pelotas passa a contar com voos diretos para Congonhas operados pela GOL, às segundas, quartas e sextas. Pelotas agora tem voos diretos tanto para Guarulhos (Latam) quanto para Congonhas.

Muita calma nessa hora

O presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, apresentou ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, as demandas da indústria gaúcha em relação ao impasse com o aumento das tarifas impostas pelo governo dos EUA a produtos brasileiros. Entre os pontos, está o pedido para que se priorize a manutenção da atual tarifa (ou busque prorrogação por ao menos 90 dias caso os novos percentuais sejam adotados).

No entanto...

Geraldo Alckmin disse que tem mantido contato reservado com alguém do governo americano sobre o assunto, mas não quis revelar o nome.

Quem não chora não mama

A prefeitura de Nova Petrópolis e o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno promovem, no dia 1º de agosto, o 12º Mamaço Festivo, em comemoração à Semana Mundial da Amamentação e ao Agosto Dourado. O evento é gratuito e ocorre às 15h, no palco da Rua Coberta da cidade. A programação é aberta ao público em geral.

Bom demais, só que...

de acordo com os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China, o Brasil respondeu por 86,6% das importações de soja do país asiático no mês. O outro lado da moeda é a dependência de um único comprador grandalhão. A velha história de botar todos os ovos em uma só cesta.

Marca histórica

Agricultores e agricultoras de Frederico Westphalen são protagonistas da marca histórica de 20,6 milhões de litros de leite produzidos em 2024, o maior volume já registrado no município. Por isso, estiveram reunidos para celebrar e confraternizar junto de extensionistas da Emater/RS-Ascar.

Menu Banrisul

"Nos últimos seis meses abrimos mais de 150 mil novos correntistas fora do Rio Grande do Sul por meio da conta digital". Foi o destaque final da fala de Fernando Lemos, presidente do Banrisul, no Menu POA da ACPA (matéria nesta edição).

Pode que sim, pode que não

Encontro o ex-governador José Ivo Sartori no almoço do MenuPoa da ACPA. Pergunto: como é, vais disputar alguma coisa em 2026? "Tenho até o fim do ano para pensar" , respondeu ele. Posso publicar? "Nããão". E em seguida: "Mas não posso impedir ninguém de comentar...". Então, fiz o carreto.

Problema nas 4 linhas

O Esporte Clube Cruzeiro, hoje em Cachoeirinha, busca patrocinador para disputar o Campeonato Gaúcho de Acesso. Nada menos que R$ 100 mil mensais até dezembro de 2025. Alguém se habilita?

Não à violência

A vereadora Vera Armando, presidente do PP Mulher de Porto Alegre, e a deputada estadual Silvana Covatti, presidente do PP Mulher no RS, realizam, dia 7 de agosto, na Famurs, o encontro "Mulheres Progressistas contra o Feminicídio".

Medinho de que Bolsonaro abra um bocão