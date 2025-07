Gaúcha na terra dos cangurus

Ladeada pelo pai, Giovane, na Lancheria Luz do Mercado Público, Luisa Barcelos de Souza, 20 anos, arriscou morar na cidade de Gold Coast, na Austrália, distante uma hora e meia de Sidney. Ela pretende voltar ano que vem e, enquanto isso, se vira nos 30, fazendo um curso de marketing enquanto trabalha como camareira de um hotel e auxiliar de cozinha no restaurante do local. Seu objetivo é adquirir experiência - olha que coisa linda - para auxiliar o pai no negócio no Mercado Público, casa que prima pelos bons pratos. Há muitos brasileiros por lá, ela conta. No total, recebe o equivalente a R$ 10 mil mensais. A má notícia é que só com o aluguel de uma peça gasta R$ 4 mil. Restaurantes são muito caros, então, lá como cá, as lancherias são a salvação. Mas ela é forte e encara as dificuldades sem se queixar.

Fácil de derrubar

É uma boa maneira de encarar esse melodrama do IOF, agora com mais um ator, o ministro do STF Alexandre Moraes, que manteve o aumento do IOF que o Congresso havia negado. A questão é se o Congresso vai engolir a atitude de Moraes. Em princípio, sim. As Casas têm vocação para pau de boliche.



Remédios grátis

A lista de remédios para hipertensão e diabetes que passam a ser gratuitos na Farmácia Popular aumentou, e esta é uma boa notícia. No caso da pressão, inclui Atenol 25 mg, Besilato de Anlodipino 5 mg, Captopril 25 mg, Cloridrato de Propranolol 40 mg, Hidroclorotiazida 25 mg Espironolactona 25 mg, Furosemida 40 mg, Hidroclorotiazida 25 mg, Losartana Potássica 50 mg, Maleato Enalapril 10 mg e Succinato de Metoprolol 25 mg.



O Palácio equivocado

O governo do Estado encaminhou projeto para a Assembleia para doar a residência de verão dos governadores para a prefeitura de Canela construir um parque público. Desde os anos 1970, o Palácio das Hortênsia tem sido uma despesa desnecessária. Poucos governadores foram lá!



Por trás dos jalecos

O presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, acadêmico Sérgio de Paula Ramos, e o diretor cultural da entidade, acadêmico Cláudio Marroni, apresentam amanhã, às 18h, a Sessão Cultural "Uma Apreciação da História da Medicina", pela acadêmica Maria Helena Itaqui Lopes, transmitida em formato virtual.



Taxa das blusinhas

Um aliado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), apresentou um projeto para acabar com a "taxa das blusinhas" e, assim, retomar a isenção do imposto de importação para compras online abaixo de US$ 50. A proposta foi protocolada na Câmara pelo deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), que é do mesmo partido de Motta.



Desertos de notícias

O site Jornalistas & Cia divulgou um interessante mapa chamado de Desertos de Notícias. O projeto Atlas da Notícia, que mapeia o jornalismo local, mostra uma redução nos últimos dois anos no número de desertos noticiosos no País. O número caiu 7,7% no período. Nesse tempo, 251 municípios deixaram de ser desertos de notícias, mas 43 ingressaram nessa condição. Além disso, outros 208 municípios brasileiros passaram a contar com ao menos um veículo de comunicação local.



Tempos de muda

Com 28% dos brasileiros planejando mudar de casa em 2025, segundo o Datafolha, bairros planejados ganham força no mercado imobiliário. A alta busca por segurança, natureza e infraestrutura integrada reforça a valorização desses projetos, que se tornam aposta crescente para quem busca qualidade de vida e rentabilidade a longo prazo.



Heróis da enchente

Heróis, como define o dicionário, são aqueles capazes de enfrentar situações adversas sem desistir, movidos pelo bem do próximo. É com esse espírito que se pode definir o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma das maiores tragédias que atingiu o Brasil - especialmente o Rio Grande do Sul -, as enchentes de maio do último ano. Desde então, a corporação vem produzindo um documentário sobre a atuação dos policiais durante a crise. Com o título "Sem Estradas, com Bravura: a atuação da PRF na maior enchente do Brasil".