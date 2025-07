Combate aos ladrões de cabos de energia

Depois que houve uma batida conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil no QG dos derretedores de cabos de cobre de energia, as atividades dos lalaus deram uma amainada na região da Vila dos Papeleiros. Mas o lucro compensa e é como um câncer que se espelha. A foto mostra que ainda há quem se arrisque, apesar de que a pena de prisão - tanto para ladrões quanto para os queimadores de fundo de quintal- tenha subido para oito anos. Nem condicional essa gente infame merece.



Causa julgada

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, encaminhou ofício aos três senadores gaúchos solicitando voto contrário à PEC 66/2023, que impõe limites percentuais ao pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamento de débitos previdenciários. O documento alerta que a proposta representa "o maior calote de precatórios" desde 1988 e pode comprometer direitos garantidos pela Constituição Federal, além de violar decisões reiteradas do STF sobre a efetividade da coisa julgada.

Dito e feito

A página revelou um segredo de polichinelo: que o episódio do confronto entre Lula e Donald Trump melhoraria os índices de popularidade do presidente. Segundo a Quaest, o índice de aprovação, que vinha caindo, subiu de 40% para 43%, e a desaprovação, que estava em 54%, caiu para 52%. Tudo dentro da margem de erro, verdade, mas, onde há, fumaça há fogo.

Eu, barbeiro

O Barber Pole, ou em português, o poste de barbeiro, é um dos símbolos mais clássicos das barbearias ao redor do mundo. PG3 TâNIA MEINERZ/JC

O Barber Pole, ou em português, o poste de barbeiro, é um dos símbolos mais clássicos das barbearias ao redor do mundo. A escolha das cores vermelha, branca e azul não é aleatória. Como era muito comum - mesmo estática - nos Estados Unidos desde o século XIX, há quem diga que começou lá porque são as cores da bandeira americana. Aqui barbeiro gosta de ser chamado de cabeleireiro.

Corra, gente, corra

A Orla do Guaíba será palco da 1ª Panvel Run neste domingo, reunindo 3,5 mil corredores em percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. A programação começa às 6h30min no Parque Harmonia, com a abertura da Arena de Saúde e Bem-estar, espaço gratuito e aberto ao público com serviços, testes, brindes e experiências voltadas ao autocuidado. A largada da corrida ocorre a partir das 7h45min.

Subindo a Serra

Para reforçar a aproximação com os clientes da Serra Gaúcha, a Critério - Resultado em Opinião Pública, uma das principais operações de gestão estratégica de reputação do País, está abrindo uma sede em Caxias do Sul, parceria entre a consultoria e a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Luiz Arthur Aveline de Oliveira

Faleceu aos 60 anos o advogado, maçonólogo, dirigente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul e mestre enxadrista Luiz Arthur Aveline de Oliveira. Como maçom, era Delegado Litúrgico do Supremo Conselho do Rito Moderno, Capítulo Antônio Onias Neto.

Parabéns pra você