A façanha do general Bento Gonçalves

Entre tantos monumentos, a estátua equestre do general Bento Gonçalves dá a impressão de movimento por esta perspectiva. Localizada na avenida João Pessoa, é uma homenagem à Revolução Farroupilha. Pelo menos esta não foi vandalizada - ou derretida-, o que, em termos de Porto Alegre, já é uma façanha e tanto.



A doença do general

Quando o Hospital Veterinário foi inaugurado, contam que um dos primeiros telefonemas pedia uma consulta por uma doença no seu cavalo. "Ele ficou verde, e passou para minhas pernas". Ante tão inusitado sintoma, o veterinário de plantão pediu o nome e endereço para mandar uma equipe. - Pois não. Meu nome é general Bento Gonçalves e moro na avenida João Pessoa. Estou sempre em casa.

Parabéns pra você

O Sistema do Transporte no RS é representado por 13 Sindicatos do segmento de carga e logística, e é liderado pela Fetransul que hoje celebra 34 anos. No Rio Grande do Sul, o modal rodoviário tem uma participação de 88%, cumprindo uma missão estratégica para integração do Estado com o Brasil e o Mercosul.

Me caíram os butiás do bolso!

Câmara e Senado não serão representados por Davi Alcolumbre e Hugo Motta, presidentes das respectivas casas, mas por advogados na audiência no STF. O encontro é uma tentativa de conciliação com o governo federal na questão do IOF. Mas como? Advogados e não os presidentes das casas? Realmente está de vaca não reconhecer o bezerro. Benza-nos, bom Deus!

Outro butiá que cai

Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) mostra que 34% dos brasileiros entre 18 e 35 anos que pretendiam iniciar uma graduação em 2025 adiaram os planos por estarem com a renda comprometida com jogos de azar virtuais - o que representa cerca de 986 mil pessoas. O índice é ainda mais elevado entre jovens das classes D e E, chegando a 41%, e em regiões como o Nordeste (44%) e Sudeste (41%).

Bolsa dorminhoca

De uma amiga que mora em Münster, Alemanha, sobre o pagamento de mais de R$ 15 bilhões de Bolsa Família para estrangeiros que moram aqui: "Quanto à Bolsa Mundial, aqui é um grande problema também. A turma chega lá do fim do mundo, mas sabe onde se ganha dinheiro fácil, dormindo até ao meio-dia ".

Onde aperta o calo

Pesquisa do Sistema Fiergs aponta que produtos de metal são o segmento da indústria gaúcha com maior dependência dos Estados Unidos em vendas externas. Em 2024, 46% dos embarques dessas fábricas tiveram o mercado norte-americano como destino. Em segundo lugar, aparecem minerais não metálicos, com 44,4%.

A vingança do Ceará

Leitor envia fax símile de uma nota fiscal para um turista americano do motel Thatis Drink, de Fortaleza (PE), discriminando as despesas, tais como programa, preservativo e bebida. No final, adiciona 50% "de tarifa Trump", no valor de R$ 105. O caso foi parar na delegacia.

Despoluição complicada

Há 40 anos o tema recorrente era achar uma forma de despoluir pelo menos dois afluentes do Guaíba, os rios dos Sinos e o Gravataí. Havia consenso de que pelo menos o segundo rio teria mais chance, porque a causa era o esgoto doméstico. Qual o quê? O rio Gravataí recebe direto o esgoto de Canoas.

É outra postura

A palestra de Fernanda Barth, secretária de Turismo de Porto Alegre, no MenuPOA da ACPA, mostrou alguém que foge da nossa tradição de "Não dá" para "Por que não?" Entre tantas ações estratégicas da pasta, uma chamou atenção, a presença ativa no Festuris de Gramado. Bem pensado. É uma via de mão dupla e não só de ida. (Matéria nesta edição)

Tarifaço de Trump