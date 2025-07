Lugares e histórias da av. Benjamin Constant

Com a pressa do ir e vir, poucos passantes se dão conta do que antigamente foi o Cine Teatro Presidente, na Benjamin Constant, perto da Cristóvão Colombo. Marcou época. Do lado direito de quem olha ficava a lancheria Centro Esportivo, que vendia o melhor bauru da cidade - lembram do bauru? - com três camadas de pão prensado, queijo, tomate e lombinho, era de comer ajoelhado. Do lado esquerdo, a Galeteria Scur, com uma das melhores massas da cidade nos anos 1960.



Bolsa Mundial

No atual governo, o montante de recurso do Bolsa Família para estrangeiros que moram no Brasil atingiu a incrível marca de

R$ 15,5 bilhões. Somos realmente uma enorme Casa da Mãe Joana, país pobre metido a rico, distribuindo dinheiro até para quem não precisa.

Agora dá

Tecnicamente não há mais motivo para não dragar o Guaíba, porque até a profundidade entre água e areia foi modificada para menos. Operadores dizem que fizeram análises e não encontraram nenhum metal pesado, o grande temor para captação de água pelas hidráulicas.

Me dá um dinheiro aí

Se o aumento do IOF passar pela Câmara dos Deputados, a classe média - ou o que restou dela - vai ter mais uma diminuição na renda, inclusive nas compras feitas por plataformas de e-commerce internacionais. A esta altura do campeonato, resta uma pergunta: em quais impostos existentes ou novos o governo vai procurar dinheiro?

Cenários trumpistas...

Talvez o fatídico dia 1º de agosto, mês do desgosto, não faça jus a sua fama. Quem sabe Donald Trump jogou um bode grandalhão na sala para, depois, negociar algum tipo de redução, tendo como moeda de troca as tarifas que o Brasil cobra nas importações dos Estados Unidos. Trump pode estar abrindo a porteira para levar um lero com seu colega latino.

...e seu grande erro

O presidente norte-americano cometeu um erro grave em matéria de guerra comercial. Misturou ideologia política com negócios. Essa mistura nunca foi positiva para nenhum negócio, em qualquer lugar do mundo e com qualquer país. Como dizia o político francês George Clemenceau, queria ser enterrado de pé, o cérebro sempre acima do coração.

Barato sai caro

A exemplo de outras profissões, médicos veterinários se queixam da concorrência desleal feita por colegas que baixam os preços de tal forma para atrair clientes, que é impossível cumprir todos os protocolos de segurança e higiene.

As leis, ora as leis

Elas foram feitas para serem desrespeitadas, segundo os cínicos. Chegamos ao ponto em que o que deveria ser óbvio tornou-se exceção. Manter a velocidade máxima e andar dentro do que preconiza a lei exige aviso prévio. Aos poucos, faixas de seguranças e sinal vermelho são perfeitamente ignorados. Faixa de retenção? O que é isso?

O saco que fica em pé

Nos últimos anos, a tentativa de golpe tem sido o assunto único do governo Lula. Como um saco vazio se sustenta sem cair, é um dos milagres inverossímeis que no Brasil se tornam reais.

E tudo acaba em pizza