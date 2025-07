JC promoveu encontro de lideranças regionais em Lajeado

A proposta do Mapa Econômico do RS de reunir lideranças regionais para debater oportunidades e desafios ao desenvolvimento econômico foi plenamente atingida em Lajeado, na noite de quinta-feira. Mais de 100 nomes importantes, entre empresários, dirigentes de entidades e gestores públicos de vários municípios participaram do painel para debater as Regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. Antes do evento, convidades formaram rodinhas para trocar informações no salão da Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Cobertura nesta edição.



Termômetro da bolsa

Ninguém mais usa a expressão "termômetro de vendas". Há outra, o termômetro da preocupação. No caso, com a bolsa brasileira, que na sexta-feira não desabou, com a perspectiva dos 50% de taxa dos EUA em boa parte das empresas com ações na B3. Caiu, claro, mas era de se imaginar que abriria um alçapão de patíbulo. Vamos ver o pregão de hoje para ver o que ele mede.

Menos, presidente

O presidente Lula (PT) disse que a taxação de 50% se deve ao medo que Donald Trump tem do Brics e a possibilidade da criação de uma nova moeda. No primeiro caso, é como um rinoceronte ter medo de um jacaré. Quanto à moeda, vai sonhando.

A grande virada I

Do ponto de vista de popularidade, Lula pode melhorar sua pontuação após o duelo com Donald Trump. Antes da carta aberta anunciando a tarifa de 50%, saiu o índice de inflação, que atualizada em 12 meses está acima do teto da meta. Pobreza avançando, comércio vendendo mal, o governo federal estava com as pernas bambas. Mas aí veio o imponderável na pele de Trump.

A grande virada II

Se os índices de aprovação de Lula e seu governo estavam perigosamente (para ele) baixos, eis que o episódio ainda em desenvolvimento poderá ter um novo vilão. Subiu a inflação? Culpa do Trump. A economia patina? Foi o Trump. A criminalidade aumenta? Coisa do Trump. E o automóvel marca PT ainda tem um estepe: Bolsonaro. Foi ele que encheu de gravetos os ouvidos do presidente americano.

Reencontro dos "pais dos free shops"

Deputado estadual Frederico Antunes e o ex-presidente do Uruguai Julio Sanguinetti /CRISTIANO GUERRA/DIVULGAÇÃO/JC

Os free shops transformaram a paisagem de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado, e turbinaram o turismo. Já são 13 lojas, número que subirá para 15 até o final do ano. Considerados os "pais dos free shops" por liderarem o movimento de implantação, o deputado estadual gaúcho Frederico Antunes (PP) e o ex-presidente uruguaio Julio María Sanguinetti, se reencontraram na quinta-feira à noite, durante a posse do novo intendente de Rivera, Richard Sander. O evento realizou-se no Teatro Municipal 15 de Febrero, em Rivera, no Uruguai.

Desertificação