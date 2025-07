A água e as barragens na Campanha foram temas do Mapa Econômico do RS

A retomada da construção de barragens na Região da Campanha Gaúcha foi um dos temas interessantes levantados pelo Mapa Econômico do RS nesta semana. As estruturas de Jaguari e Taquarembó (foto), esta última em Dom Pedrito, podem garantir reservatórios de água para a irrigação, fator decisivo para o agronegócio de diversos municípios da região. O plantio de soja, a propósito, está em franco crescimento nessa parte do Estado.



O homem-energia

Uma das assertivas do palestrante Erasmo Battistella que entusiasmou o público na reunião-almoço Tá na Mesa da Federasul, ontem, foi quando disse que em vez de R$ 3,5 milhões por um ônibus elétrico, deveriam investir em motor usando biodiesel. "O ônibus elétrico está criando empregos, mas aqui que não é", explicou. Battistella é daqueles empresários que põe energia em todo assunto que aborda, além de criá-la com o biodiesel. Matéria na página 6.

A vez de Alceu

O segundo palestrante do Tá na Mesa foi o deputado federal Alceu Moreira (MDB), um político que tem o dom de falar com ângulos que ninguém percebeu antes, inclusive utilizando fala gauchesca que realça seu ponto de vista. Seu fã-clube gostaria que ele fosse candidato a governador do Estado em 2026.

Esse é o canal

Por onde se passa nos meios empresariais, sejam eles exportadores ou importadores, só se ouve lamentos de que o canal do Guaíba e o porto da Capital precisam ser desassoreados. Agora que as águas baixam, todo o entulho que já prejudicava a navegação vai ter um reforço. Ou tirem o porto de Porto Alegre.

Voz populi

A briga ou a disputa de beleza entre o presidente dos EUA Donald Trump e o bilionário Elon Musk confirma antigo provérbio popular: dois bicudos não se beijam. Até já tentaram, mas não pintou o clima.

De volta a quem pertence

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar (PSDB), anunciou que foi enviado à Assembleia Legislativa o projeto de lei que propõe a doação do Parque do Palácio, do Estado ao município de Canela. Desde os anos 1970, o local servia de residência de verão dos governadores. Não fazia, nem faz sentido hoje manter essa estrutura cara.

Novo videocast do JC

Por falar em Mapa Econômico do RS, este é o tema do novo videocast do Jornal do Comércio. O programa de entrevistas, em áudio e vídeo, terá 10 episódios nesta primeira temporada em 2025. Serão dois convidados para discutir cada uma das cinco macrorregiões do Rio Grande do Sul. A apresentação é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. Disponível no Youtube do JC e no Spotify.

Executivos de ponta

Os dois primeiros episódios entraram no ar nesta semana. Na estreia, o vice-presidente da maior rede supermercadista da parte Sul do Estado, Lindonor Peruzzo Júnior, que por sinal assumirá a presidência da Agas em setembro. A segunda entrevista é com Márcio Wally, diretor comercial para a Região Sul da Yara Fertilizantes, a maior indústria do Sul do RS.

Concorrência desleal

Não vai ser por falta de rentabilidade que a fumicultura vai fazer os produtores rurais desistirem. Segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), com dados do Conab, por hectare o produtor de tabaco recebe mais de R$ 45 mil; na soja, o mesmo hectare rende R$ 5,7 mil.

Como faz para entrar?