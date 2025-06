Museu do Trem de São Leopoldo deve ser concluído em outubro

A reforma do Museu do Trem de São Leopoldo está a mil, com previsão de conclusão para outubro. Oficialmente chamado Centro de Preservação da História Ferroviária do RS, foi inaugurado em 1976. É o principal equipamento público na temática ferroviária em toda a Região Sul do Brasil e responsável pela preservação e cuidado da primeira estação ferroviária construída no Estado. Guarda parte do acervo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)/Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima.



Legal versus ilegal

O mercado de bebidas alcoólicas no Brasil enfrenta um adversário perigoso: a falsificação. Dados da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas revelam que 36% do volume total de bebidas comercializadas no País são adulteradas. As facções também dominam esta área.

Legal versus ilegal II

Em 2022, o crime organizado movimentou R$ 56,9 bilhões apenas com a produção de bebidas falsificadas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse valor supera o faturamento da maior cervejaria do País, a Ambev, que registrou R$ 42,6 bilhões no mesmo período, incluindo produtos não alcoólicos.

Futuro suave

Com histórias como a de Ezequiel da Luz, campeão mundial, paraplégico e amputado, a Copa Futuro Suave de Jiu Jitsu reuniu 250 atletas e paratletas no último sábado, em Alvorada. Pela primeira vez no RS, o torneio contou pontos para o ranking mundial de parajiujitsu. Foi promovida pelo Clube Amigos do RS, com apoio de entidades da área.

A eleição, um ano antes I

"Pois olha, estou começando a achar que Lula não vai". Com estas palavras, um sobrevivente político deu seu parecer sobre as eleições do ano que vem. De fato, ao longo das últimas semanas, ele tem emitido sinais divergentes sobre sua candidatura. O que se pode intuir é que se a baixa popularidade não se reverter, de fato, seu nome não estará na urna eletrônica, desde que haja consistência nos percentuais.

A eleição, um ano antes II

Há um outro fator já detectado nas pesquisas, o cansaço do eleitor com o modelito Lula, o eterno. Digamos que seja fadiga dos metais, para usar uma expressão comum. Caso ele não dispute, o PT fica numa sinuca de bico. Fernando Haddad sofre enorme desgaste, acentuado pela questão do IOF, colecionando desafetos fora e dentro do partido. E aí, quem vai encarar o olho da cobra?

O lucro da Copa

Apesar do pouco interesse dos jornais americanos com a Copa dos Clubes, a Fifa estima em US$ 17 bilhões o impacto para a economia local, mais US$ 3,5 bilhões em benefícios sociais. Os jogos mostram a diferença abissal entre jogadores europeus e brasileiros, em especial o preparo físico e o "pegar" junto.

O furo da bala