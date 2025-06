Um atelier comestível no Centro Histórico

Uma das melhoras casas de massa de Porto Alegre também é a salvação do Centro, o Atelier de Massas. Localizado na rua Riachuelo, quase Marechal Floriano, regorgita de gente todo santo dia. Em dois ambientes, um deles com obras do fundador, o artista plástico Gelson Radaelli, que faleceu precocemente, as massas artesanais atraem gente de longe. Chama a atenção a quantidade de casais jovens. É bom fazer reserva de mesa.