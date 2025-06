Uma análise sobre distribuição de vagas nas ruas

Mesmo com o serviço social da prefeitura da Capital oferecendo abrigo, a sem-teto se recusou a deixar seu, digamos, lar, apesar do frio de renguear cusco. O interessante é que o "morador" original saiu para algum abrigo, deixando o ninho abandonado provisoriamente. E, ontem, o local já tinha novo dono. Boa parte dos moradores de rua teme que, se deixa "o ponto", outros o ocupem, assim como o chupim, pássaro que ocupa o ninho alheio.

A loira do mausoléu

Quando comecei a carreira, em 1968, como repórter da madrugada da ZH, também abri o meu baú de lendas urbanas do baixo e do alto mundo. Nas madrugadas daquele tempo, a coragem precisava ser encapsulada pela prudência. Afinal, o mundo das favelas é zona em que aparecer com cara e coragem podia não ser bom para a saúde. Não que os moradores fossem perigosos, ao contrário, mas quem se escondia no meio dos casebres jamais conseguiria atestado de bons antecedentes. A lei era o trezoitão e a 12, incorruptíveis nas suas sentenças cuspidas pela boca dos seus canos.

Falemos de fantasmas, que não disparam armas de fogo. O tio Miro, fotógrafo de nomeada, forjado no chumbo derretido das letras das pesadas linotipos pré-impressão a frio, gostava de contar o caso da loira fantasma que entre um "úúú" e outro depenava que subisse a lomba dos cemitérios na Oscar Pereira. As vítimas juraram que ela era linda, vestia-se com um manto branco e, fazendo a cruz com os dedos, garantiam que ela tinha sangue dos olhos. Segundo Miro, estava na cara que assombração não era. Fantasmas não batem carteiras.

O fotógrafo que fora do Diário de Notícias, de A Hora e, por fim, de ZH comigo, garantiu que fez uma investigação e descobriu o furo da bala. Na ponta do fundo do São Miguel e Almas vivia um antigo morador, a quem se creditava sabedoria sobrenatural. O bom homem contou que há anos uma loira muito bonita foi assassinada por seu namorado nas cercanias, e, desde então, passou a assustar os passantes.

- Mas fazia parte do susto roubar dinheiro?

O homem coçou a cabeça.

- Isso eu não sei, mas diziam que ela gostava de dormir em um mausoléu.

Devia ser o lar perfeito para quem perambulava pelo além. Miro me contou que, tempo depois, o zelador do campo santo deu uma geral nos mausoléu e, em um deles, encontrou várias carteiras vazias e documentos expropriados dos simples mortais. Confesso que fiquei decepcionado, esperava um desfecho misterioso digno de figurar no rol das almas penadas. Em compensação, em dezembro de 1968, fui convidado para uma galinhada no bairro Camaquã, lar de uma mãe de santo da linha pesada. Em dado momento do regabofe, ela me pegou pelos ombros e falou:

- Nesta madrugada não vais ter serviço, nem homicídios, nem incêndios, acidentes de trânsito, nada. Mas, logo de manhã, se prepare para uma tragédia.

Faltando cinco para as oito do sábado, eu estava na redação da ZH, na 7 de Setembro naquela época, e alguém ligou para meu ramal.

- Acho que vi pelo retrovisor um ônibus cair no Guaíba, na ponte do Saco da Alemoa.

Peguei o fotógrafo Sérgio Arnoud e um táxi DKW e me mandei. Vinte mortos. Um ônibus do Instituto Desidério Finamor de Guaíba, que vinha para Porto Alegre, desviou de um caminhão caçamba e mergulhou no Guaíba. Então, eu lembro até hoje da galinhada no bairro Camaquã.