Animais protegidos pelo microchip

Como uma tragédia se multiplica

Como uma tragédia se multiplica II

Prêmio internacional

No evento realizado no Scandic Grand Central Hotel, em Estocolmo, a Somar- Sociedade Mineradora foi uma das raras empresas brasileiras destacada pela sua longa história de inovação desenvolvida no segmento da areia no Rio Grande do Sul. Veronica Della Mea, diretora executiva, mais uma vez representou a mineradora no recebimento do Prêmio Conquistas de Qualidade, entregue pela ESQR (Sociedade Europeia para Pesquisa da Qualidade).