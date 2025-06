Guaíba: o campeão da teimosia

Se fôssemos criar um concurso de teimosia, o Guaíba seria o campeão. Mesmo sem chuva nos afluentes, ele teima em beijar a cota de inundação, ajudado pelos fortes ventos ora do Sul ora do Oeste, oscilando em torno de 3m25cm. E o vento forma ondas de bom tamanho. O curioso é que em alguns pontos o nível baixa, e em outros sobe. O pier que abriga rebocadores mostra bem o pouco que faltou para o lago botar água para fora. Quase deu para surfar.



São Pedro e o PIB gaúcho

Não é de hoje que se sabe: quando o clima está bom para a agricultura, o PIB gaúcho vai bem. Em ano com estiagem, a economia do RS vai mal. Pois a sequência de temporadas com clima adverso fez com que o Estado perdesse parte de sua fatia no PIB nacional nos anos 2020, mostra a repórter Ana Stobbe, em matéria publicada nesta edição.

Onde está Wally?...

Que atende pelo nome de Fernando Haddad. Ele saiu de férias no auge da refrega com o Congresso para conseguir emplacar a alta do IOF, deu o aviso que sairia até dia 23 e não se ouve mais falar em IOF e nem nele, pelo menos até ontem. Como o governo vai tapar o rombo fiscal que ele mesmo criou são outros quinhentos. Tudo tão estranho.

Não é só computador

Tudo na guerra moderna é eletrônico, computadorizado ou com dedo na IA, certo? Errado. O fator humano ainda é imprescindível. Vejam-se os bombardeiros B-2A Spirit, que pulverizaram as centrais nucleares do Irã. Eles partiram de uma cidade do Missouri (EUA), os pilotos voaram 37 horas seguidas, tiveram que reabastecer no ar com aviões-tanque quatro ou mais vezes e só podiam deixar o apertado cockpit para ir em um acanhado banheiro. É um teste de resistência humana.

Estátuas esquecidas

A área verde do Cais Mauá abriga algumas preciosidades do passado, hoje esquecidas e solitárias sem que a população as possa ver. Caso das estátuas cujas origens se perdem na voragem do tempo. Alguma dia, pelo menos, esta área deveria ser revitalizada, se não for pedir muito.

Por falar em vento...

Uma das esquinas mais ventosas é a da avenida Júlio de Castilhos com a entrada do túnel da Trensurb. Ontem, era de chorar de tão frio, e rajadas de mais de 40 km/h. Uma velhinha que esperava o ônibus não conseguia se manter no lugar. Teve que se agarrar no poste.

Falou e disse

"A política deve ser o lugar dos melhores, e não o esconderijo dos piores ". A frase é do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que segurou na unha o pião da ofensiva alemã na II Guerra Mundial e, depois da vitória, não conseguiu se manter no cargo. Mas a frase é de uma realidade e serve como um terno bem cortado para a política brasileira. Por quanto tempo esse despautério reinará não se sabe. Se é que um dia vai acabar.

Parabéns pra você

A loja DabDab confunde-se com a história do Centro. Está completando 100 anos, sempre vendendo tecidos de qualidade. A página lembra com saudade de Elias Dabdab, sempre disposto a ouvir conversas em rodas de conhecidos para "aprender mais um pouco", como dizia.

Mauro Zacher

Passados três anos do seu falecimento, o vereador Mauro Zacher (PDT) está sendo homenageado com uma mostra fotográfica sobre sua trajetória pessoal e política. Zacher se afogou após mal súbito durante competição de natação em Fortaleza (CE), em 26 de junho de 2022.

A ordem é rearmar

Um cessar-fogo entre Irã e Israel não necessariamente implica em paz. Pode ser apenas para dar um tempo e atualizar os arsenais. Israel já tinha dificuldades defensivas e o Irã, bem, nunca se sabe. Antes da guerra estimava-se que ele tinha mais de três mil mísseis.

Os eternos jeans