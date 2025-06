A fruta mais doce do inverno gaúcho

Mal começa o inverno e as esquinas já trazem os vendedores de berrantes nas sinaleiras, estas da qualidade ponkan, a menos nobre delas. A variedade montenegrina já está na boca da caçapa para ganhar espaço nas fruteiras e armazéns de bairro. Por fim, vem a tangerina, igualmente doce mas de casca fina. Dá um suco soberbo. O Uruguai também produz esta variedade e as mantêm refrigeradas de forma que são vendidas até dezembro. A prima pobre é a berga comum.



Fórum 2025

A Unimed Porto Alegre será patrocinadora e fará serviço médico do CEO Fórum 2025 - Liderança e alta performance em ambientes de transformação, promovido pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre), que acontece no dia 26 de junho, no Teatro Bourbon Country.

Onde começou tudo

Dá-se como certo que a humanidade - o homo sapiens- começou entre 200 a 300 mil anos, no chamado Chifre da África, uma região conturbada que raramente conheceu a paz. Então, de "sapiens", o ser humano divide com o homo terribilis. Onde tem mais de dois, começa uma guerra. Desde que a História começou a ser registrada, só não houve guerra em 310 anos.

Cobertor tardio

Semanas depois de uma ofensiva publicitária do Paraná e de Santa Catarina, só agora o turismo do frio sai debaixo das cobertas, pedindo que o governo do Estado divulgue o nosso. Perdão, mas quem deveria encabeçar a tardia ofensiva deveriam ser as prefeituras e a hotelaria, mais o mundo gastronômico.

Sem cabeça

Agora que a tragédia do balão que incendiou ganhou manchetes mundiais, vem à tona o fato de que a Anac está sem presidente desde abril de 2023. E, na sua falta, a diretoria tem que fazer tudo sem saber se permanecerá quando sair fumaça branca do Planalto. A Anac não deve pagar bem para ficar acéfala todo esse tempo.

Trem afogado

Quantas enchentes ainda serão necessárias para que a Trensurb desista da trincheira na Estação Navegantes e faça a ligação aérea dos trilhos? Nós temos uma vocação trágica, nunca descobrimos que o barato sai caro.

O que é o vento Sul...

...que represa a Lagoa dos Patos e o Guaíba? Depois do fim das chuvas, o Guaíba seguiu subindo à razão de 0,3 cm por hora. Ontem de tarde chegou a subir 0,7 cm por hora, depois de meros 0,2cm. Chegou a 3m29cm para uma cota de inundação de 3m60cm. Nesse ritmo, atingiria a cota de inundação em menos de dois dias. Oremos.

Feliz aniversário

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) completa 90 anos nesta quarta-feira. Nesta data, será realizada uma sessão solene alusiva ao aniversário, a partir das 14h, no Auditório Romildo Bolzan, na sede do tribunal, em Porto Alegre.

A esquina da China

Se o Irã realmente fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa até 30% do petróleo de toda a região, ou 30% da produção mundial, a maior prejudicado será a China. Que apoia o Irã, por sinal. Por isso, o dedo dos aiatolás deve tremer no gatilho.

Inferno na 290