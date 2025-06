A maratona de Vitório Gheno, com 102 anos

Golfista veterano, Vitório Gheno, de 102 anos, fez um cálculo para saber quantos quilômetros andou entre os 18 buracos do Country Club em 50 anos de prática do esporte, jogando três vezes por semana, sem carrinho. Em resumo, 18 quilômetros por semana, 720 quilômetros em 10 meses e 43,2 mil quilômetros em 50 anos. Sempre bem-humorado, Gheno aduz que também percorreu bons "20 mil quilômetros em busca de dinheiro".



Por sinal

Vozes respeitadas como o ex-governador Germano Rigotto (MDB) fazem alertas de que em anos eleitorais - mesmo um ano antes - sempre resultam em gastos em demasia. Se o rombo das contas públicas já é mais palpável, imagina a herança que o próprio Lula (?) ou outro eleito vai ter que encarar. Tem sido assim ao longo da nossa conturbada história.

Duros na queda...

Depois de bancar Gleisi Hoffmann e Rui Costa da Casa Civil como interlocutores junto ao Congresso, configura agora outra volta do parafuso petista radical. Se é com eles que Lula pretende aplainar as relações, ainda mais agora com a derrota no aumento do IOF, cometeu um erro político enorme. O amor é lindo, mas ele não vive sem afagos.

...pero no mucho

Como antídoto para o ranço dos parlamentares em adoçar o paladar eleitoral de suas excelências, o Planalto vai lançar sua super bomba, que costuma dar certo. Caniços ao vento, como são a maior parte dos representantes teoricamente do povo, mas que representam mais a si mesmos, querem o dinheiro de emendas e mais emendas. Afinal, eles também colimam as eleições de 2026.

Não há limite

O bom jornal alegretense "Em Questão" fez uma ampla cobertura das enchentes na Fronteira Oeste e algures. A desolação no interior dos municípios é geral e mesmo percorrer trechos curtos é difícil. Teve sanga que se uniu com outras duas. Oxalá a previsão de fim das chuvas se efetive.

O velho e o rio

pg3 José Antônio da Silva, morador do Rio dos Sinos /Fábio Pilger

José Antônio da Silva, 69 anos, é um personagem popular na comunidade onde reside. Ele mora há mais de seis décadas às margens do rio dos Sinos, no bairro Feitoria, em São Leopoldo, e ajuda os vizinhos nas enchentes. Pescador, é conhecido como "velho do rio", personagem de Cláudio Marzo na primeira edição da novela "Pantanal", da então Rede Manchete, em 1990, e de Osmar Prado no ramake mais recente da Globo.

As cáries da cidade

A chuva incessante está abrindo crateras em todas as ruas e corredores de ônibus. A avenida Assis Brasil é um bom exemplo em toda sua extensão. Crateras geralmente são antigos buracos que levaram meia sola e, com a infiltração de água, ficam na posição de cortar pneu.

A lona de circo

O Planalto prepara um pacote de bondades para tentar reverter sua queda de aprovação para ver se reelege o companheiro Lula. Falam que beneficiaria 100 milhões de brasileiros, começando pelo simples vale-refeição. Então não é um pacote, é uma lona de circo. A questão é de onde vai sair o dinheiro, ainda mais com os tempos bicudos que o governo vive.

Nunca confie em São Pedro