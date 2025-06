O Centro fica deserto depois do dia 15

Borges de Medeiros e Mercado Público ao meio-dia de ontem. O deserto de viventes e a azáfama que caracteriza o Centro progressivamente a partir do dia 15 de cada mês. A chuva é apenas um detalhe, assim como a aproximação do feriado. O que acontece, e venho registrando há meses, é que o dinheiro está mais curto que rebenque de rato.



Mês das construtoras

Com o objetivo de aquecer o mercado imobiliário, o Mês das Construtoras chega para elevar as vendas do segmento de luxo e alto padrão da Capital. Com expectativa de atingir mais de R$ 120 milhões em unidades comercializadas, a campanha tem a assinatura da Colnaghi Imóveis e foca os bairros Petrópolis, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Bela Vista, Mont'Serrat, Boa Vista e Rio Branco. Até o fim de julho, 36 incorporadores oferecem o requintado menu de 54 empreendimentos.

Loteria da vaia I

Os analistas de pesquisas são unânimes em afirmar que a queda nos índices de aprovação do governo federal e do presidente quase a nível de profundidade do pré-sal acelerou em virtude das maracutaias contra aposentados do INSS. E com a demora em devolver o dinheiro surrupiado, com toda sorte de desculpas, a tendência é piorar mais o que já está ruim. Um dos palcos de revolta são ouvidos nas agências lotéricas.

Loteria da vaia II

Quando essa gente vai ver seu saldo ou retirar dinheiro nos caixas, o silêncio de outros tempos foi substituído por frases raivosas contra o governo e seu presidente. Ora, isso é inédito, partindo de quem em outros tempos era Lula desde criancinha ou sofria em silêncio com a merreca que recebia. A maior parte dos impropérios começa com L e termina com O. E logo que um fala, muitos fazem coro.

Dilúvio alegretense

Não foi apenas no Alegrete, mas na madrugada de quarta-feira choveu 130 mm em seis horas em algumas regiões, como no distrito alegretense de Guassu Boi. Propriedades ilhadas aos montes, porque as estradas vicinais estão um barro só e as sangas se botaram pra fora. Invariavelmente, as mensagens pelo WhatsApp ou SMS começaram com "Vocês não tem ideia de quanto choveu aqui". Isso que estão calejados.

Abrindo mercado

Os jogos de clubes de futebol em cidades norte-americanos fazem parte do óbvio, interessar o público para abir o mais rico mercado esportivo do mundo, talvez maior que o europeu. O que chama atenção é que boa parte dos jogos até que tem público razoável, considerando as circunstâncias. O mais difícil é convencer os americanos que uma partida pode terminar sem vencedores.

Não existem mais mocinhos

Como é sabido, o governo pediu ao STF que não julgue as demandas dos aposentados sobre a garfada que levaram. Na realidade, estão tentando sair da multa de 100% que se deve pagar num caso de cobrança indevida, conforme diz a Lei de Defesa do Consumidor. E digo mais, deveria ser aplicado também o Estatuto do Idoso, que prevê "multa de 300", como explica um leitor.

Longe desse insensato mundo

Que também poderia se chamar "Lei das Compensações". Embora a jornada claudicante do Brasil, que parece não sair do mesmo lugar há um século, pelo menos estamos longe do Oriente Médio, seus mísseis e drones. É bem verdade que aqui temos a selvageria das facções e comandos disso ou daquilo, que também não nos deixam dormir tranquilos.

Os culpados somos nós

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), avisou que "haverá consequências" caso o projeto do aumento do IOF não for aprovado. Ai que medo! Como se consequências (tributárias) fossem novidade neste País. Lembra a fábula do lobo e do cordeiro, que é culpado de sujar a água que o lobo bebe, mesmo estando na parte baixa do córrego.

Do Mercado para a Portela

A Portela divulgou o seu enredo para o Carnaval 2026: uma homenagem ao batuque gaúcho a partir do Príncipe Custódio, figura histórica a quem se atribui o assentamento do Bará do Mercado Público de Porto Alegre. O folclore do Negrinho do Pastoreio também faz parte da narrativa.

Tutores não recolhem os dejetos de seus pets