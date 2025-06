Fiergs recebe presidente da Feira de Hannover

Houve um encontro do presidente da Fiergs, Claudio Bier, com Jochen Köckler, CEO da Deutsche Messe AG e presidente da Feira de Hannover, durante o coquetel de abertura do 41º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que acontece em Salvador. Bier reforçou o compromisso de liderar uma das maiores delegações brasileiras na próxima edição, na qual o Brasil será o país parceiro. "Também conversei com o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, e fortaleci nossa rede com autoridades alemãs e líderes industriais de outros estados", disse Bier.



Seu Plínio briga com seu Gomes

Mais uma certeira opinião de leitor: "A passagem de nível da Plínio Brasil Milano com a Carlos Gomes está somente no projeto, desde início anos 2000. Primeiro, não podia fazer porque tinha que tirar uma borracharia que se instalou ali e, quando conseguiram, depois de mais de dez anos, a autorização judicial para tirar, não se fala mais no assunto".

Fermento na massa

O Brasil vive um estágio curioso no campo político. Jair Bolsonaro (PL) está politicamente morto e enterrado, e suas chances de se candidatar são abaixo de zero. No entanto, tanto o Supremo bate nele dia sim outro também, que o ressuscitam diariamente como o bíblico Lázaro. Por isso, Bolsonaro não existe mais, mas o bolsonarismo vive para uma fatia não desprezível do eleitorado.

Aula especial em Arroio do Meio

Alunos de escolas de Arroio do Meio visitam áreas atingidas pela enchente

Em Arroio do Meio, município do Vale do Taquari, a gurizada tem aula de Educação Patrimonial na prática, denominada "Museu em Movimento". Eles embarcam em um ônibus e percorrem lugares históricos, como a Ponte de Ferro - parcialmente destruída pelas enchentes e reconstruída pela iniciativa privada -, cemitério onde está enterrado o primeiro imigrante alemão da região.

Parabéns pra você

O Grupo SLC está completando 80 anos de vitoriosa jornada. O Tá na Mesa da Federasul desta quarta-feira prestará a devida homenagem, com palestra de Eduardo Logemann, presidente do grupo de Horizontina. E para ver o que é vocação... nasceu em 1945, como uma pequena oficina que fazia manutenção das ferramentas dos agricultores da região.

Arnaldo da Costa Filho

Medicina de luto com morte, aos 102 anos, do acadêmico honorário Arnaldo da Costa Filho, primeiro médico de clube de futebol. Frequentemente era citado em assuntos da área da sua especialidade, por seu trabalho sobre o Tumor de Célula Gigante do Menisco do Joelho, que foi cadastrado como o único caso na literatura médica mundial. Ele acompanhou o caso por 32 anos para confirmar um tumor primitivo e não metastático.

O culpado é o mordomo

Em solicitação da Advocacia Geral da União (AGU), o governo defende que União e INSS não devem ser responsabilizados pelas fraudes contra aposentados e defende ressarcimento por via administrativa, e não judicial. Maravilha. O próximo passo é jogar a culpa nos velhinhos.

Não deu para aguentar

Ninguém é de ferro, nem mesmo o ministro Fernando Haddad. Debaixo de uma barragem de artilharia pesada do Congresso e de especialistas em impostos, o ministro tira férias desde ontem. Volta dia 22. Inicialmente, estavam marcadas para 11 a 20 de julho.

A volta do aeromóvel