Sentar ou não sentar, eis a questão

Um cidadão botou fora um sofá na avenida Praia de Belas, próximo à Ipiranga, mas colocou-o na parada de ônibus. Imaginem um usuário chegar na parada e se deparar com ele. A ideia de sentar é grande, mas o porto-alegrense é desconfiado. Vá que seja uma pegadinha...



Hipóteses sobre o acidente...

...do Boeing 787 do Air India incluem a inserção de dados incorretos na prévia programação de voo, inclusive falha em acionar os flaps na posição de decolagem, como fica visível nos vídeos do acidente. Além disso, só se recolhem os flaps depois de recolher o trem de pouso, o que não foi o caso. Percorreu 3,3 mil metros de pista, quando 2 mil deveriam dar, a não ser que tenha havido carga em excesso. Com a automação completa dos voos, o fator humano deveria ser considerado antes, e não depois do início da decolagem.

Fala o leitor

Sobre a morte de um caminhoneiro atingido por uma pedra na BR-386: "Não é possível mais viajar à noite naquela estrada. Perigosa, mal sinalizada e obras negligenciam nos resíduos."

Por falar em entrada...

tânia meinerz/jc

Porto Alegre tem dois esqueletos, o primeiro, na rua Marechal Floriano, é o esqueletão pioneiro, e outros vários deles agrupados ao longo da avenida Castelo Branco. São os silos da extinta Companhia Estadual de Silos e Armazéns, que são só ossos e pele maltratada. Há serviços de limpeza de terreno sendo feitos nas imediações, mas sobre eles nada.



Um outro problema

Artefatos nucleares não causam só devastacão em si. Onda de calor com ventos violentos e outra quando o ar é sugado e volta ao epicentro da detonação também são temíveis. Mas o pior efeito é a radioatividade, que tem meia vida longa, dezenas de anos. E conforme a direção do vento pode contaminar largos espaços. Vide Chernobyl, que aumentou os níveis de radiação em toda a Europa.

Um cenário de guerra I

A nova proposta de mudança no IOF vem emoldurada com uma piora expressiva da popularidade de Lula e do seu governo. A marca registrada nos últimos meses é a "baterão de cabeça entre o primeiro escalão" e, agora, com um aditivo poderoso: nem especialistas conseguiram entender bem o calhamaço.

Um cenário de guerra II