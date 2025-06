Luiza Brunet visita Fiergs e a Federasul

A Fiergs e a Federasul receberam a visita da embaixadora da agência da ONU para migrações - OIM Brasil, Luiza Brunet. A ex-modelo de esplendorosa beleza foi recebida ontem pelo presidente da Fiergs, Cláudio Bier, e no Tá na Mesa ouviu a palestra do governador goiano Ronaldo Caiado, na quarta. Ela está realizando encontros para fortalecer a colaboração com os setores público e privado. Meta: oportunidades conjuntas que promovam a integração socioeconômica de migrantes em âmbito global.



A toca da onça

Para a juventude de hoje e mesmo para os mais maduros, arrumar uma namorada não é difícil, desde que o requerente tenha um mínimo de aparência e uma conversa razoável. Como sabemos, o ponto G fica no ouvido. Bem diferente dos anos 1950 e 1960. O divisor de águas foi em torno de 1968, com o os hippies, Festival de Woodstock, a pílula contraceptiva e o "faça o amor e não a guerra". Nestes tempos bicudos, visitar a toca da onça era difícil, excetuando aqueles beneficiados bons de trova, com automóvel e boa conta corrente. Claro que não resolve a solidão, mas o "ficar" quebrava o galho. Para efeitos didáticos, eram três os fronts para namorar e depois casar. Para as cidades pequenas do Interior essa visita demandava tempo e paciência, mais ainda para o que abreviamos como a roça. Era bem mais fácil na cidade grande. Detalhe: eram pouquíssimos os motéis naqueles anos. Tinha que se virar nos 30. Na roça, com distâncias grandes, tudo começava na missa aos domingos ou nas festas da igreja, porta de entrada para voos maiores e mais fundos. Mas a paixão, ah a paixão, esta é camaleônica, se traveste de amor quando, por baixo dos panos, é testosterona em estado líquido. Depois de um bom par de meses, pretendente e pretendida passavam de mãos dadas para amassos na cozinha sob o olhar vigilante de uma tia solteirona da guria - e sempre tinha uma. Claro que com devida licença dos severos pais, o pai sempre perguntava "quais são as suas intenções?". Já na cidade, a missa dominical era substituída pelos bailes nos clubes sociais. Reuniões dançantes também ajudavam. Quanto mais a onça se mostrava recalcitrante em permitir incursões na floresta virgem, mais desejo despertava na rapaziada. Mas um dia a casa sempre cai, fosse por insistência ou descuido. Já na cidade grande os clubes também desempenhavam papel vital, mas se não fosse assim, a saída do colégio e os bar-chopes aproximam as partes de baixo graças ao vodu do álcool, esse grande derrubador de barreiras. Ter automóvel, conhecido como pé de borracha, cursar Medicina e ter pai rico era meio caminho andado. Vou contar uma historinha sobre aproximações curtas e reta final. Procurar domésticas era um belo atalho, de preferência quando os patrões não estavam em casa. Num final de tarde de verão encostei minha Vespa - sim, duas rodas quebravam o galho - no portão de uma bela casa na rua Dr. Timóteo. Uma "zinha" rodeava as chaves nos dedos como se fosse a patroa. Depois de uma aproximação por instrumentos veio aquele lero cretino, nome, de onde veio, quais músicas gostava, blá, blá, blá. Em dado momento perguntei onde ela veraneava. - Canoas. - Como é que é? Canoas não tem praia! - Como que não? Capão das Canoas! Seja como for, naquela noite conheci a toca da onça da veranista de Canoas.

Não é de hoje

Mais informações sobre o censo dos shoppings brasileiros divulgados pela Abrasce, entidade que congrega o setor. As vendas totais de 2024 tiveram pouco aumento em relação a 2023, com R$ 198,4 bilhões contra R$ 194,7 bilhões. Essas, por sua vez, cresceram pouco em relação a 2022, com vendas de R$ 191,8 bilhões.

O avanço dos vigaristas

Com um total de 1.871.979 tentativas de fraudes registradas no primeiro trimestre do ano, o setor de Bancos e Cartões é o segmento mais visado pelos golpistas no País. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, e revelam que esse total representa um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

De assustar

Em seu depoimento abortado sobre o aumento do IOF na Câmara dos Deputados, o ministro Fernando Haddad disse que as medidas "podem assustar", mas que são necessárias para corrigir distorções. Perdão, doutor, distorção é o governo gastar mais do que arrecada e para cobrir o rombo tungar o contribuinte.

Aqui não

Na palestra que fez na Federasul quarta, o governador goiano Ronaldo Caiado garantiu que seu partido, União Brasil, e os Progressistas não vão apoiar qualquer aumento de impostos que não venha acompanhado por rigoroso corte de gastos. Como diz o gaúcho, essa eu asso no dedo se sair corte de gastos no tamanho necessário.

A desgraça como rotina

Você assiste aos telejornais e só vê desgraça. Golpes e fraudes pegando idosos e aposentados, assassinatos horríveis como o do caminhoneiro baiano que morreu porque jogaram uma pedra no para-brisa quando trafegava na BR 386, matando também duas mulheres. E o que sobra? A previsão do tempo e futebol, se tiver.

Eis o motivo

Sabem por que é tão grande o número de descontos ilegais nas folhas de pagamento? Porque não temos a cultura de conferência. Vamos na confiança. Tivéssemos esse hábito, a fraude dos aposentados seria mínima. Também é verdade que se fôssemos conferir tudo que nos interessa, passaríamos boa parte do dia nesta tarefa. Como diz o ditado, preso por ter cão, preso por não ter cão.

Não é bem assim...

...achar que aos aposentados basta provar que houve descontos indevidos e não-autorizados para receber a bijuja de volta. Leitor conta seu caso. "Fui a quatro agências dos Correios até conseguir verificar se havia descontos não autorizados. Sim. Tive. Contestei as cobranças. Agora, tenho que esperar 15 dias para receber o contato do INSS. Não sei qual o valor do desconto e nem desde quando. Também não sei se serei ressarcido ou não".

Direto na aguada

A peregrinação de vereadores e prefeitos gaúchos em busca de verbas atiçou duas cidades vizinhas: Gramado e Canela. A primeira levou toda a colenda para audiências com os senadores Paulo Paim (PT) - que prometeu emendas impositivas para mitigar efeitos da enchente de 2024, e Luis Carlos Heinze (PP). Já o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, foi direto à fonte, com audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Invest RS inaugura escritório em São Paulo