O hábito do gaúcho de espantar o frio ao sol

Ou, como se diz por aí, "o sol que nos alumeia". Só que ele faz mais que isso, nos aquece. Aqui criamos uma gíria para espantar o frio, e tem a ver com o lagarto. É uma gíria que define o ato de deitar-se ou sentar-se ao sol em dia de bastante frio, com intenção de aquecer o corpo. Às vezes, só intenção, como faz esse grupo na borda do Largo Glênio Peres. Isso que o inverno nem começou.



Do 40 ao 7

Como previsto, a palestra do governador goiano Ronaldo Caiado (União Brasil) encheu o salão da Federasul ontem (matéria nesta edição). Pelas palmas, dá para dizer que tem adeptos se for candidato a presidente da República, como confirmou ontem. Também era previsível que estranhasse o frio. O médico-cirurgião e economista Caiado saiu de Goiânia com quase 40 graus e chega aqui com 7. No mais, comprovou que sabe como prender a atenção de uma plateia.

As novas forças armadas

De tão presentes no dia a dia e com tanta solidez em impor a violência, as facções criminosas poderiam se chamar de exércitos criminosos. O governador Caiado bateu na inércia do governo federal nesse sentido, uma vez que a Amazônia é dominada pelo Comando Vermelho e facções. No Nordeste também está tudo dominado pelo Crime S.A.

Temperatura máxima

Sobre o alerta que o Crea fez com relação às baterias de lítio, aqui vai um dado que faz pensar. Apesar dos cuidados dos fabricantes em impedir incêndios, a temperatura ultrapassa os 500°C durante a fuga térmica. Em alguns casos, a queima do metal lítio pode chegar a temperaturas próximas dos 2000°C.

A história se repete

Uma bela definição para a cruzada que o governo Lula está fazendo para não mexer na máquina e aumentar os impostos foi do professor universitário Hudson Bessa, em artigo publicado em O Globo: "As três esferas do governo parecem tocar na festa do Titanic". E o iceberg fiscal está no caminho.

Fortalezas urbanas

Aos poucos, os condomínios de luxo vão se sofisticando além da imaginação. Minimercados autônomos 24h, uma resposta à busca por conveniência sem exposição, serviço de concierge para gerenciar desde reservas até eventos privados. Dá a ideia das cidades cercadas por muros altos da Idade Média. Do ponto fraco não tem como escapar: as entradas e saídas dos complexos.

Bancada Gre-Nal

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, ressaltou em Brasília a importância da atuação conjunta de deputados e senadores da bancada gaúcha no Congresso Nacional. Não é fácil convencer nossos parlamentares a mudar. Enquanto isso, a bancada nordestina pega junto, para a alegria de toda a região. O lema deles é "Unidos venceremos".

Os shoppings brasileiros

O censo dos shoppings 2024-2025 apresenta dados interessantes. Entre eles, o Centro-Oeste tem 109 deles, o Nordeste possui 109, o Sudeste 329, o Sul, 110. O grosso dos shoppings, 40,1% fica nas cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. No total empregam 1.073 milhão de funcionários. E mais uma vez o Nordeste é destaque, é o primeiro com mais vendas em relação a 2024, com incremento de 2,9%.

Convite bilíngue

Dia 17, a prefeitura de Porto Alegre vai lançar uma nova campanha de cuidados com a cidade, unindo população e poder público por uma cidade mais limpa e organizada. Tem méritos, porque o visual que vemos hoje não é nada bom. O selo do evento é curioso, "Hey Tchê".

A moral da pensão