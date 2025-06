Seu Pedro trabalha muito e ganha pouco

Pedro trabalha o dia inteiro com seu possante carrinho top de linha com rodas de carro. Pagou "um pila e meio" ou R$ 1,5 mil para a montadora, digamos assim. Recebe R$ 25,00 pela carga completa, o que leva um dia. Por quilo de latinhas de alumínio ganha R$ 5,00, e, por quilo de papelão, R$ 0,20. Muito trabalho por pouco dinheiro, mas é o que a casa oferece.



Meu mundo caiu

É a frase mais repetida, com ligeiras mudanças, que se ouve das vítimas dos golpes virtuais dos vigaristas gerais. Dói saber que muitos perderam todas as suas economias e agora moram na Rua da Amargura. Também dói reconhecer que as vítimas caíram em um golpe primário. Esta geração nasceu antes da internet, e não tem presa fácil para quem não tem informação e leitura. E dói mais ainda saber que os aposentados e pensionistas vão continuar caindo nessa esparrela.

Falta algo na ampola

Apesar da campanha conclamando a população para se vacinar e não engrossar a massa que terá síndrome respiratória aguda por Influenza, falta algo nela. O chamamento é quase um ofício de tão formal, o que precisa é algo mais incisivo, como apelar sobre o perigo. E quando possível, usar o "você" e não um tom anódino, protocolar. Ou é isso ou a doença só fará aumentar. As agências de propaganda deveriam pegar esse pião na unha.

Free again

Quer dizer, nem tanto. Há dias a página mostrou este trecho da Borges de Medeiros bloqueada por blocos de cimento nas duas pontas entre a José Montaury e a Andradas. Pois agora a prefeitura os tirou, e a área está servindo como estacionamento. Tudo para na Esquina Democrática, a intocável. Reabrir para o trânsito em toda extensão da avenida, revolucionando o sistema viário, parece ser apenas um sonho.

Por falar em reciclagem...

Mesmo com 1,2 bilhão de novas latas em circulação desde 2019, o País manteve uma média de 99% de reciclagem no período — com 100% em 2022 e 99,7% em 2023, segundo dados da Abralatas, consolidados pela Recicla Latas. O volume reciclado em 2023 superou 395 mil toneladas de alumínio, movimentando R$17 bilhões, gerando 17 mil empregos e recolhendo R$5 bilhões em impostos — além de manter o Brasil como referência global em economia circular, à frente da média do G20.

Como surpreender um vigarista

Entre as boas ações que fiz nesta vida, uma foi quando a moda era ligar para alguém dizendo que ela ganhou uma casa do programa do Faustão e pedia para anotar outro número para saber como proceder. Um colega de redação recebeu uma ligação destas e ficou na dúvida. Então, liguei para o tal número e, assim que o vigarista atendeu, foi ao ataque. — Parabéns, você ganhou uma casa do programa do Faustão! A resposta valeu o dia. — Eu ganhei uma casa? Sai pra lá seu vigarista!

Petróleo ou gás?

Sobre a informação que empresas norueguesas vão prospectar a Bacia de Pelotas para ver se tem petróleo, recorde-se que no governo Yeda Crusius a Paulipetro tentou o mesmo, e a conclusão foi que não, no máximo teria gás em águas profundas na área. Hoje, só o gás já seria uma boa.

