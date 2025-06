Moradores do Asilo Padre Cacique ganham passeio de barco

Hoje, o programa BarCo vai oferecer de forma gratuita mais um passeio para os moradores do Asilo Padre Cacique. A previsão é de que 30 idosos alegres vão embarcar nele. Vai ter até reunião-dançante. É uma iniciativa para propiciar navegação fluvial para quem não tem condições.



No tempo do onça

Quando surgiu o Pro-álcool, em 1989, destinado a diminuir o consumo da gasolina, a propaganda do governo criou o mantra "Carro a álcool, você ainda vai ter um". Hoje podemos criar outro: "Fraude, você ainda vai ser uma vítima". Nos anos 1990, quando os assaltos a pedestres tiveram recrudescimento, se dizia que era uma questão de tempo para se entrar nas estatísticas. Hoje, estamos todos nelas. A era analógica dá saudades algumas vezes.

A Casa da Mãe Joana

Como miséria pouca é bobagem, além do apodrecimento de algumas instituições, o mesmo ocorre nos protagonistas pessoas físicas. Acompanho o voto de quem diz que a atual composição do Congresso é a pior de todos os tempos, aceitam docilmente a canga, exceções à parte.

Parabéns pra você

A Fundacred completa hoje 53 anos. Nesse período, foram mais de 100 mil pessoas beneficiadas, 40 mil somente no RS. Com mais de 250 instituições de ensino conveniadas, oferece soluções de crédito educacional que atendem desde o ensino médio até a pós-graduação.

Final melancólico

Não é de hoje que o Congresso Nacional se comporta de uma forma errática. O plenário pode barrar projetos que oneram o contribuinte, mas a cúpula das duas casas faz acordo com homens do governo. Salvo surpresa, o aumento do IOF para renda fixa como crédito agrícola e imobiliário vai passar fácil, porque Fernando Haddad acertou com suas excelências.

Missão impossível

São mais de 4 mil prefeitos em todo País reclamando asfaltamento das estradas de acesso aos municípios. É uma pressão enorme, não há orçamento que suporte essas exigências. Enquanto isso, temos 10 mil quilômetros de ferrovias sem uso.

Reforma no Moinhos

Com investimento de R$18 milhões, o Hospital Moinhos de Vento finalizou a reforma de leitos na unidade C1. O local, que teve a obra iniciada no mês de dezembro de 2024, possui 36 leitos de internação existentes em uma área de aproximadamente 920 m2 destinados para as especialidades de Clínica Médica e Neurologia.

Crise eterna

Digam o que não está em crise, ou assim é definido, neste País. Educação, saúde, ferrovias, rodovias, e até a Anac está em crise porque não tem verba para bancar exames das provas teóricas para piloto. Só não estão em crise Legislativo e Judiciário, pelo menos em falta de verbas. E tem sido assim há pelo menos um século.

Ócio remunerado

O Bolsa Família não está nos planos do governo para fins de substituição de parte do aumento do IOF, diz o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Pois deveria, não para extingui-lo, mas para passar um pente fino. É a mais nova dependência brasileira. Para que trabalhar se o governo paga?

Exemplo europeu