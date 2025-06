Um passado destruído

Os restos mortais da antiga Rua da Praia não convencem as novas gerações, mas entristecem quem a viu no esplendor da glória. De certa forma, o relógio destruído da extinta Casa Masson é seu epitáfio, testemunha silenciosa de uma era em que o capricho reinava. Pois terminou tudo, acabou-se o que era doce.



Viva a Viavida

Fundada em 29 de junho de 2000, a Viavida é composta por um grupo de voluntários que atua em duas grandes frentes: a atividade educacional, que incentiva a doação de órgãos e tecidos visando aumentar o número de transplantes, e a função assistencial, acolhendo pacientes de todo o País. A entidade realizou mais de 30 mil transplantes em 2024 no Brasil, no Rio Grande do Sul ocorreram 1.634 transplantes. Por isso, o deputado Gustavo Victorino a homenageou no grande Expediente de quinta passada.

Era uma vez...

... uma Câmara de Vereadores que se dedicava a examinar e propor mudanças para os problemas de Porto Alegre, como o Centro. Mantinha até um plantão no Mercado Público. Mas isso foi numa galáxia muito distante. Hoje, a mesma Câmara vive de CPIs de cunho ideológico e criação de dias disso ou daquilo. Nem sabe mais o que acontece na cidade.

Um mundo diferente

Entra inverno e sai inverno e Gramado continua atraindo turistas de outros estados, inclusive os nordestinos, que vêm em pacotes que amenizam a paulada dos preços maiores do que em destinos assemelhados europeus e norte-americanos. Para um gaúcho, o preço das refeições atinge a estratosfera. Não é para qualquer cartão. Cidades vizinhas como Canela e Nova Petrópolis tiram uma lasca desse mercado, mas sem exagerar nos preços.

Cansaram nossa beleza I

Uma faceta da recente pesquisa da Genial/Quaest mostra que o brasileiro cansou tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E, por suposto, também não quer mais ser entupido de informações sobre essa dupla que, cá entre nós, já encheu as medidas. Piora essa rejeição a ideia fixa do Supremo Tribunal Federal (STF) de assestar suas baterias no ex-presidente, seus filhos e afilhados, como Carla Zambelli e suas fugas, para desespero do ministro Alexandre Moraes.

Cansaram nossa beleza II

Faz parte do receituário informativo dos meios de comunicação pegar um assunto e explorá-lo à exaustão, bem ao gosto do ministro Alexandre Moraes. É como ser obrigado a comer uma dúzia de quindins, chega um momento em que se quer vê-los pelas costas e nunca mais comê-los. Piorou esse dualismo quando a rejeição de um significava ser defensor do outro, caso do PT. Ah, não gosta de Lula, então você é bolsonarista. Nada mais enjoativo que esse samba de uma nota só.

Feliz aniversário

A Universidade de Passo Fundo (UPF) completa 57 anos com um legado de mais de 100 mil estudantes formados, 61 cursos de graduação, 15 mestrados, 9 doutorados e centenas de cursos de especialização. É um belo legado. E vem mais pela frente.

Pensando bem...

O uso da Inteligência Artificial (IA) pipoca em todos cantos, e aparentemente, não há limites na sua aplicação. Mas o que precisamos mais é de "Inteligência Natural" nos governos e nos legislativos. Na maioria é tudo artificial.

Mais atores que público

Você pega um copo de água e coloca sal, bota mais sal e, depois de novas adições, a mistura fica saturada. É assim com os chamados influencers. Basta publicar alguma bobagem em determinadas redes sociais e lá vem o/a artista se auto-denominar "influencer". Pior é que tem quem caia.

Não tá morto quem peleia

Dados recentes do Departamento de Estado dos EUA mostram que o Brasil está entre os países com maior volume de solicitações de visto, sobretudo nas categorias B1/B2 (negócios e turismo). No entanto, longas filas para entrevista e altas taxas de recusa ainda fazem parte da realidade de muitos candidatos.

Ladrões de rostos