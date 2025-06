Comemoração do Dia Mundial da Poluição

Dos Dois Maninhos à Conchita

A maioria dos restaurantes famosos do passado da cidade já foram cantados em prosa e verso, e os mais jovens devem ter lido algo sobre eles, se é que ainda leem sobre estes assuntos. O Treviso, alegria dos notívagos e gente da noite do Mercado Público, todos conhecem pelo menos de ouvir falar, mas colado a ele havia outro que poucos lembram, o Graxaim, que era do segundo time. O Naval, também no Mercado Público, que funciona até hoje, tinha outra proposta. Como o nome dizia, era frequentado por marinheiros quando o Cais Mauá ainda fervilhava de navios. Barra pesada após a quarta dose de rum, às vezes misturada com Coca-Cola - o nome internacional era Cuba Libre. E ainda tinha o Gambrinus, que sempre foi o mesmo de hoje.

Ocorre que, na Otávio Rocha, dois do mesmo dono tinham comida boa, a Churrascaria Quero-Quero e o Restaurante Napoleon, do ex-mordomo do armador e marido de Jacqueline Kennedy, Aristotoles Onassis. Esses gregos, sempre aprontando... Mais o China Gorda, já ouviram falar? Ficava na Azenha, e o dono tinha esse apelido. Especialidade: galinha a molho pardo, que fazia como ninguém. Ame-a o deixe-a, não tem gostar mais ou menos. Na Cristóvão Colombo, na altura da Câncio Gomes, também tinha uma churrascaria de ponta, a Rancho Alegre. Carne macia era loteria, porque os bois eram abatidos quase quando já estavam de bengala, com mais de cinco anos. O Rancho Alegre caprichava na matéria-prima.

Havia uma outra que ficava quase escondida em rua atrás da avenida Ipiranga, do lado que dá para o Partenon, pouco adiante da Princesa Isabel. Chamava-se Dois Maninhos, e foi uma casa pioneira em oferecer a cerveja uruguaia Nortenha de litro, teor alcoólico baixíssimo, talvez por isso garrafa de litro. Na avenida Assis Brasil, defronte à 9ª Delegacia, havia a Cabana do Santos, uma das mais antigas da cidade. Na Getúlio Vargas, duas casas, a Churrascaria Itabira, muito frequentado por jornalistas, e a Moenda, no número 1020. Na Vila Dona Teodora, atrás da hoje Estação Farrapos do Trensurb, reinava a Churrascaria Ao Coração, a única da cidade que servia coração de boi no espeto. Em Ipanema, o Negrinho do Pastoreio. Na 24 de Outubro, dois estabelecimentos famosos, O Archote, número 909, e o Grumete, na mesma rua, número 905. Eram mais sofisticados, não eram pro meu bico.

Em matéria de lasanha a referência era o Roma, na Gaspar Martins. Massas do norte da Itália eram especialidade da La Casa del Nono, na Félix da Cunha, 324, entre Farrapos e Cristóvão Colombo. A massa vinha em travessas retangulares e nada a ver com as tradicionais do tipo galeterias. Já na aristocrática Diante Ribeiro, 141, existia o restaurante St. James, e na subida da Santo Antônio, o Etruria, muito famoso. Perto dele, o Bar Amarelinho, local de amassos, ma non troppo. Escapando de Porto Alegre e rumo à Fronteira Oeste, tinha também uma churrascaria da "zona" perto de São Gabriel, que dava de brinde um show com uma falsa castelhana como apelo "Conchita de Los Rios, completamente seminua". Mas essa já é outra história...