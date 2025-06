O Piazito do Acampamento é mais que especial

Aos 4 anos, o guri mais que especial Francisco Antonio Patussi Cordova, carrega no peito o título de Piazito do Acampamento, concedido pela Comissão Municipal de Festejos Farroupilhas de Porto Alegre para o evento gauchesco, que acontece no Parque Harmonia, durante o mês de setembro. A mãe, Daniela Patussi Cordova, é só orgulho. No último dia 3, foram lançados oficialmente o tema e atividade, que neste ano faz homenagem aos 100 anos de Darcy Fagundes.



Evento do Mapa Econômico hoje

A cidade de Bagé recebe hoje o primeiro evento de 2025 do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. A iniciativa do Jornal do Comércio, que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas regionais, chega em sua terceira temporada. O debate sobre o desenvolvimento econômico das Regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste ocorre a partir das 17h, no histórico Palacete Pedro Osório. Os painelistas do evento serão o empresário Lindonor Peruzzo Junior, vice-presidente da Peruzzo Supermercados; o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé (Aciba), Leonardo Nocchi Macedo, sob a mediação do editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.

O eterno dorminhoco

O tema da reunião-almoço de ontem na Federasul (matéria nesta edição) foi a nossa vocação de perdedores, uma amarga constatação de como estamos eternamente deitados em berço esplêndido. Considerem a maior parte do que chamamos de povo, que resiste à qualificação, que estudou mal e pouco, é adepto da lei de Gerson e tratado a pão de ló com programas assistencialistas do governo, aos quais se gruda como carrapato no gado. Falta o que para acordar? Falta tudo.

Próxima atração

Já na próxima semana, o Tá na Mesa da Federasul promete lotar todo o salão e ainda faltarão lugares. O palestrante convidado será o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás. Na última pesquisa ele tinha em torno de 80% de aprovação. Caiado não esconde que pretende ser candidato a presidente nas eleições de 2026.

Consumidor, é sua vez

Estreia dia 9, às 7h, na TVE RS, o programa Consumidor em Pauta, que aborda as dúvidas sobre Direito do Consumidor, Direito da Família e Sucessões, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário e Direito Previdenciário. O apresentador é o vice-presidente do Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor, Gil Kurtz.

Do dinheiro curto...

Não estranhem se as Loterias da Caixa não pagarem prêmios como antigamente quando acumulam. Parte é falta de grana e, outra parte, vai para as bets. O domínio dessas empresas é tamanho que para comprovar basta ver as entrevistas de treinadores e jogadores de futebol pós- jogo. O painel ao fundo é dominado por várias delas. Como essa exposição custa os olhos da cara, imaginem o dinheiro que ganham.

...à grana de sobra

Na Fórmula 1, as entrevistas dos três pilotos vencedores, os macacões e os bonés mostram tantos patrocinadores - inclusive bets -, devidamente expostos em todos os ângulos graças ao movimento dos corpos. E observem que, volta e meia, eles erguem a mão esquerda e fingem coçar o rosto ou arrumar o cabelo, tudo para mostrar o relógio de pulso com design e pulseira chamativas.

Inchaço nos ônibus

Se o leitor viaja diariamente de ônibus na Capital, não estranhe a sensação de sentir o encolhimento dos corredores. Além das mochilas, coletivos que chegam ou partem do Centro costumam levar passageiros- maioria mulheres - carregando enormes sacos cheios. São camelôs e outros informais que trazem produtos para venda e, na volta, carregam o que não foi vendido.

O início do Baumbach