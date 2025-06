O jardim vertical da Secretaria da Fazenda do Estado

No subsolo da Secretaria da Fazenda do Estado as paredes são cobertas por um musgo, que pode ser chamado de jardim vertical, que absorve umidade. A metade superior da sala ficou intacta no local durante a enchente de 2024.



A origem da infecção

Reserve este dado: 13%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conversar com lideranças do Congresso para ver como cortar o Orçamento para fazer frente à resistência ao aumento do IOF. Como sempre neste bendito País, para curar uma infecção se usa band-aid, não se vai à origem da doença, que é o percentual no início da nota. O Brasil é o país que mais gasta com funcionalismo, 13% do PIB. Nenhuma ação cirúrgica é cogitada. Seu Lula não deixa.

A era das epidemias

No passado, o Brasil enfrentou diversas epidemias, como a gripe H1N1 e depois a Covid. De algum tempo para cá, vieram as epidemias das fraudes financeiras, cujo vírus tem uma cepa específica para as fraudes contra aposentados. Pior é que não existe vacina, ataca até pessoas que antigamente não pensariam nisso, até por medo de estarem na mira do tira.

A saída, onde fica a saída?

"Brasil, um país que não quer encontrar o seu destino", tema instigante que será debulhado pelo ex-governador e presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigotto, o diretor de Relações Institucionais da Randoncorp e presidente do Conselho do Banco Randon, Joarez José Piccinini, e o vice-presidente jurídico da Federasul, Milton Terra Machado, os convidados do Tá na Mesa de hoje.

Além do mais...

Segundo dados do Serasa, na Região Sul, 59% dos entrevistados acreditam que haverá aumento das vendas no comércio local durante as festas juninas e 62% têm expectativa de renda extra com as festas de junho.

Inflação dói no bolso

Pesquisa Galunion, especializada em foodservice, mostra que a inflação pesa e 90% dos consumidores brasileiros reduziram os gastos com refeições fora de casa. O próprio serviço de tele-entrega de alimentos caiu 11% em relação a 2024.

Esse é o cara

Aos 95 anos, o ator Clint Eastwood não pensa em se aposentar. E critica o excesso de franquias no cinema de Hollywood, cobrando roteiros mais criativos. Bem, esse pode criticar.

Elas seguras

A vereadora Vera Armando (PP) lançou o Portal Elas Seguras, uma ferramenta digital voltada à escuta, acolhimento e participação ativa da comunidade na luta contra a violência de gênero. Por meio de um formulário online, mulheres (cis e trans) podem enviar sugestões, relatos, propostas e, quando necessário, pedidos de socorro.

Não é por aí

A CPI sobre a tragédia da Pousada Garoa é excelente iniciativa da Câmara de Vereadores da Capital, mas alguns testemunhos pecam por excesso de zelo nas acusações. Foi dito, por exemplo, que o prédio incendiado na avenida Farrapos "só tinha uma porta de saída". Quantos prédios, inclusive de luxo, têm mais de uma porta de saída?

De vento em popa

O Paraná teve o maior aumento da atividade econômica entre estados no Brasil, com 8,5%. O resultado é duas vezes superior à média nacional no período, que foi de 3,7%. Os dados são do Banco Central. Logo depois vem Santa Catarina (7,6%), Goiás (6,4%) e Bahia (5%), segundo publicado na Revista Amanhã.

Dois erros...