Congestionamento de araras no centro da cidade

Arara tem dois sentidos, um é o da bela ave que não raro é usada como símbolo do Brasil. O outro é a armação metálica ou de cordas usadas pelos camelôs e ambulantes que não ambulam para pendurar roupas e acessórios. A cena, colhida na manhã de ontem, mostra que com o dinheiro que entra para os assalariados no início do mês, os ambulantes se agitam e se espalham pela Rua da Praia. Se não tiver dindim, sem problemas. Todos aceitam cartões.



Travessias aquaviárias

O governador de São Paulo, Tarciso Freitas, sancionou a lei das Travessias Hídricas do Estado via PPPs. Ao todo, são 14 travessias aquaviárias que movimentam 40 mil passageiros por dia. Seria interessante fazer um diploma legal nos mesmos moldes no Rio Grande do Sul, uma vez estimada a demanda.

Por falar em travessia...

Há coisa de 10,12 anos, estava eu no Mercado Público da Capital quando o dono de uma banca me procurou porque não sabia falar nem italiano nem inglês. Um grupo de executivos italianos em missão queria saber quais os horários de barcas de passageiros para Rio Grande. Não queriam acreditar quando respondi que não tínhamos este serviço. Confesso que fiquei envergonhado. Toda aquela água mal aproveitada.

Sem flanelinhas no pedaço

og3 Atracadouro no Cais Embarcadero Tânia Meinerz/JC

Fosse no Litoral, a legenda da foto poderia ser "do mar para o bar", mas não é o caso, e sem rima. O Cais Embarcadero já oferece vagas no "estacionamento" do Guaíba. É um belo serviço, com a vantagem de dificilmente atrair flanelinhas aquáticos. Em terra firme eles chegam a cobrar R$ 100 em dias de grandes eventos. Inclusive na Área Azul.

Preferência nacional I

Para entender porque as indústrias paulistas lidam com a dificuldade para contratar mão de obra especializada, a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e o Senai SP encomendaram pesquisa para ver o motivo deste problema, cujo corolário é empreender por conta própria. Por um lado, é positivo que o empreendedorismo viceja, mas o furo é mais embaixo.

Preferência nacional II

Entre outras causas descobertas, o trabalho formal tem perdido força como promessa de estabilidade e crescimento enquanto cresce o olhar, sobretudo dos mais jovens, para alternativas que oferecem mais autonomia, flexibilidade e possibilidade de renda. E é grande - 67% - o número dos que desprezam carteira assinada.

E o outro lado?

Lula disse que se ele estiver motivado, a extrema direita não volta. Mas só falou na "extrema" porque os nomes conjecturados por ora, ou são direita ou centro-direita. E aí que mora o perigo, caso ele tente a reeleição. O que chama atenção é o "se" de estar motivado, depois esclarecido com "se estiver bem de saúde".

A cozinha do Planalto