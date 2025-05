As várias faces do Guaíba

O Guaíba tem várias faces, assim como o ser humano. Quando está calminho é bonito demais, mostrando os diversos equipamentos que o usam para navegar ou fazer negócios. O porém de sempre é a visão deprimente dos antigos silos, mais ao fundo. Depois da enchente de 2024, dificilmente a região atrairá interessados para a ocupação de prédios e atrações turísticas. A proposta da revitalização do Cais Mauá continua de pé. Mas está no papel.

A saudade que eu não tenho

Cada tempo com seus policiais. As duplas de brigadianos em Porto Alegre nos anos 1960 eram chamadas de Pedro e Paulo oficialmente, então, o povo tratou de sugerir nomes de PMs de acordo com a região. No Vale do Sapateiro, seriam Fritz e Frantz. Na colônia italiana, foram sugeridos Pepe e Peppone. Claro que a Brigada Militar nem cogitou, mas como eu fui um dos autores, ainda acho que teria sido uma boa e os nomes pegariam bem. Essa foi a parte engraçada, mas nem tudo naqueles verdes anos foi bom. Começando pela comida.

Hoje não sei, mas a bóia do Restaurante Universitário era um atentado terrorista. O menu, quase sempre o mesmo: arroz, um feijão que de tão espesso poderia servir como asfalto, carne mais dura que sola de sapato, uma laranja ou banana, dependendo da estação. Nas pensões da Riachuelo, em que muito almocei, o quadro não era muito diferente, inclusive a carne dura. Confesso que não fazia bem para o apetite olhar bem o prato, sob pena de rejeitá-lo. A salvação era um ovo frito, pago por fora. O compositor e humorista Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) dizia que uma comida ruim ficava palatável com um ovo frito por cima. Acho que a galinha merece uma estátua por tudo que nos dá, quem sabe um monumento no Parque da Redenção com o nome Homenagem à Galinha Desconhecida.

Nas roupas, que hoje se diz que eram melhores, a chegada dos fios sintéticos criou monstros de mau cheiro. Aí, por 1963, chegaram as camisas Volta ao Mundo, que mesmo depois de lavadas não perdiam os vincos. Em compensação, ficavam impregnadas do cheiro do corpo em poucos minutos, principalmente a popular "asa". Outra novidade foram as blusas Banlon, que padeciam do mesmo mal. Ai de quem tirasse uma garota para dançar usando a blusa por mais de duas horas, terminava um namoro que nem mesmo começou. As galochas eram obrigação em dias de chuva, mas mofavam os sapatos de couro. Aí surgiu o sintético Vulcabras, com o mesmo inconveniente.

As bancas do abrigo dos bondes, na rua José Montaury, ofereciam saladas de banana. Isso mesmo, banana, porque era quase a única fruta. Certa vez, pedi uma dessas saladas no bar na Estação Rodoviária antiga e o dono quase deu em mim. Guri desaforado, falou ele, saindo de trás do balcão com brilho assassino nos olhos. Abacate era a segunda mais solicitada, a de banana era a campeã. Mamão nem todos gostavam. Para curar a ressaca, calda de cana moída na hora. O lado ruim é que as canas não eram lavadas antes. Cachorro-quente dependia da qualidade da salsicha, e o melhor era do Matheus, defronte à Praça da Alfândega. Foi lá que um dia deram para um mordedor um Guaraná Caçula com pimenta e uma empada de frango com a mais forte pimenta que o homem já plantou.

Era comum as pessoas passearem na praça noite alta, zero chance de assalto. Numa destas caminhadas, dois promotores de Justiça trocavam lembranças dos bons tempos. Um deles era muito baixinho, baixinho mesmo, e desfilou suas mágoas para o colega, o doutor Zeca.

- Veja você, Zeca meu amigo, minha vida é um inferno por causa da baixa estatura. Me chamam de pintor de rodapé, que só sirvo para tirar penico debaixo da cama e por aí afora. Pior é que não tem solução.

O doutor Zeca ponderou a fala do amigo, e deu uma sugestão que acabou com uma amizade de décadas.

- Já experimentaste aguar os pés para ver se cresces?