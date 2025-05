Uma avenida pela metade na capital gaúcha

Os argentinos criaram o tango cuja letra fala "es todo a media luz" e Porto Alegre criou o melô " é tudo à meia-boca", caso do fechamento da avenida Borges de Medeiros, antigo depósito das obras de revitalização do Quadrilátero Central. Boa parte das obras estão concluídas, mas este trecho permanece fechado. Já se pensou em abrir a avenida para o trânsito novamente, permitindo acessar a Júlio de Castilhos direto, com evidente desafogo em toda a área central.



Barraco no Planalto

Para variar, surgiu um novo barraco, desta vez envolvendo o indigesto aumento do IOF, com diferentes versões dentro do governo. Já não é mais segredo que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) não se bicam. Enquanto a Fazenda diz que o detalhamento da garfada foi enviado há um mês, a Casa Civil garante que só teve conhecimento no dia anterior, após o envio do documento. Ganhou Rui Costa.

Façanha do BRDE

Depois de fechar 2024 com o recorde de quase R$ 6 bilhões em novos financiamentos, a gestão do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior como presidente do BRDE alcança um novo marco histórico. Com a emissão de mais um lote de Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCDs), na última semana, o banco acaba de registrar R$ 1 bilhão em captações via títulos de renda fixa. Em novembro passado, uma emissão de LCDs atingiu o limite anual de captação.

Lá vem os chineses

O Grupo DRSUL vai inaugurar sua 37ª concessionária e 1ª casa da marca GAC no Estado, que ocorrerá no dia 4 de junho, às 19h, no endereço Edu Chaves, 363, em Porto Alegre. A GAC é uma das maiores montadoras chinesas do mundo. Reconhecida pela produção de veículos para Toyota e Honda na China (!) , a marca oferece um portfólio completo de veículos 100% elétricos, híbridos e a combustão.

Sobre feminicídios

Segundo dados da Polícia Civil, 50% dos feminicídios (assunto tratado ontem no Tá na Mesa da Federasul, matéria nesta edição) são consumados com arma branca, geralmente faca. Depois vêm armas de fogo, com quase 27%. O uso de arma branca revela em qual estamento social está a maioria dos assassinos de mulheres.

A dor de quem fica

Além da tragédia em si, homens que matam suas mulheres trazem uma enorme carga para os filhos, quando houver. Imaginar criança pequena ou adolescente viver com este fardo pelo resto da vida é algo além da imaginação.

Azar dos pequenos

A proposta de fusão entre Marfrig e BRF, que envolve a incorporação total da BRF, está preocupando os acionistas minoritários - 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF. Ela é a maior produtora e exportadora de carne de frango do País. Desde 2022, é controlada pela Marfrig Global Foods.

Dever cumprido

A Fitch Ratings confirmou os ratings do Banrisul de longo prazo e nacional de longo prazo, respectivamente em BB- e AA (bra), com perspectiva estável. Segundo a agência, o Banrisul apresenta estabilidade do perfil de negócios, com controles de risco comparáveis aos dos bancos de grande porte, mantendo um perfil financeiro adequado.

