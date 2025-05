Restaurante Santo Antônio completa 60 anos

Ao cumprimentar Jorge Aita - sócio-proprietário da churrascaria- pela efeméride, ele me disse em voz baixa: "não foi fácil, tu sabes que não foi". De fato, não foi mesmo. Vou na na Santo Antônio há 60 anos e sei como as mudanças de mercado, das políticas dos governos e da fome deles por impostos derruba o entusiasmo de muita gente. Menos dos Aita.



Ao cumprimentar Jorge Aita pela efeméride, ele me disse em voz baixa "não foi fácil, tu sabes que não foi". De fato, não foi mesmo. Vou na na Santo Antônio há 60 anos e sei como as mudanças de mercado, das políticas dos governos e da fome pantagruélica deles por impostos derruba o entusiasmo de muita gente. Menos dos Aita.

O devorador de riquezas

O Estado não gera riquezas - consome. Assim o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB ) definiu o aumento do IOF pretendido pelo governo. A escalada da violência fiscal começou com Fernando Henrique Cardoso e piorou desde então, com uma tímida parada na gestão Michel Temer. E pra quê? Para inchar a máquina pública. Ninguém mexe na máquina, como já disse o presidente Lula.

Independência e morte

O bairro Independência ficou triste com o falecimento de Ladislaw Zamora, o Wadi, por sequelas de um assalto que sofreu há duas semanas. Ele estava há 40 anos no ponto, esquina com Santo Antônio. Todos os moradores da avenida e transversais se ressentem da falta da presença física de PMs a pé ou tripulando motos e viaturas. Não é de hoje que esta situação deixa todos inseguros e tensos até ao caminhar pequenos trechos.

Quem manda no Brasil...

... são as facções. Depois, dona Janja e seu marido na parte da superfície do iceberg. Entre uma e outra ação do crime organizado, como um motor que bebe gasolina, entram os pequenos mas mortais assaltantes, quase sempre chapados. Deveria ser um caso de segurança nacional, mas não é.

Três políticos em concerto

pg3 Políticos na festa da Churrascaria Santo Antônio Fernando Albrecht/Especial/JC

Na festa da Churrascaria Santo Antônio, três políticos de carreira trocavam confidências em um cantinho. O deputado Frederico Antunes (PP), o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário Idenir Cecchim (MDB). Frederico vai a federal ano que vem. Na bagagem, um mandato de vereador em Uruguaiana, sete mandatos como deputado estadual, no sétimo mandato, e líder do governo na Assembleia desde 2019.

IA nos negócios

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) terá como tema do XXIII Ciclo de Debates de Administração (CIDEAD) "IA nos Negócios" em 2025. Ao todo, o evento passará por 12 municípios.

O café nosso de cada dia

Uma das maiores frustrações de quem gosta de um bom café é entrar em uma cafeteria, fazer o pedido e o que te servem é um atentado de tão ruim. Infelizmente é grande o número desses estabelecimentos na cidade. E o preço é alto, igual a de um produto bom.

Eles voltaram

E com força total. Falo dos flanelinhas, que desta vez acham que todo mundo ganha salário de craque de futebol. Nos cemitérios da Oscar Pereira eles armam uma tendinha com guarda-sol, fingindo que são oficiais. Em evento recente, que teve grande afluência de público, eles cobravam R$ 100 para estacionar.

Só falta dizer que a culpa é da vítima