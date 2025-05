Um regente de bem com a vida

O maestro-regente da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, Telmo Jacobi, manifesta seu amor à música até na vestimenta. Só elegância!! Ele está à frente do projeto focado em crianças e adolescentes de escolas públicas para o aprendizado de instrumentos. A apresentação deste dia da foto foi na Abertura oficial da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2025, na sede do TRT, com a presença de dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Telmo tem partitura até na gravata.