A continuação da rodovia BR-116 vai ou não vai sair?

A avenida Zaida Jarros e a avenida dos Estados, continuação da rodovia BR-116 para quem chega a Porto Alegre passando pelo aeroporto, tiveram o alargamento demarcado desde o fim do ano passado. São 2,8 quilômetros neste trecho em Porto Alegre. A obra, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vai ampliar as vias de duas para três faixas por sentido. O trabalho deu uma parada. A previsão é que a obra fique pronta até o final deste ano, informa o repórter Jamil Aiquel. Matéria no site do JC.



Por falar em Zaida Jarros

Teve ótima repercussão a homenagem da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) à fundadora do Jornal do Comércio, que também dá nome à avenida na Zona Norte de Porto Alegre. Foram muitos depoimentos e mensagens lembrando o trabalho de dona Zaida, como era conhecida. Além da competência no comando do JC, era uma figura muito querida.

De vento em popa

Criada em 1996, a Bom Princípio Alimentos, no Vale do Caí, vem crescendo gradativamente e, no último ano, registrou alta de 22% em relação ao exercício anterior. Exporta para 10 países, inclusive Estados Unidos. O carro-chefe não é moranguinho ou outras geleias de frutas da região, mas creme de avelã. Quem morou no Vale há 50 anos não acreditaria no gigantesco salto das antigas colônias alemãs.

Melhorou, mas...

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) divulgado pela Fiergs subiu de 46,4 pontos, em abril, para 47,5, em maio, após duas quedas consecutivas. Apesar da alta, o índice segue abaixo da linha dos 50 pontos desde dezembro de 2024, o que indica que a baixa confiança na indústria continua predominando entre os empresários.

Campeão de vendas

Alô construtoras de imóveis de luxo! O corretor de Balneário Camboriú Bruno Cassola está sendo caçado pelo setor catarinense e até de outros estados que lidam com o mercado imobiliário porque conseguiu vender R$ 100 milhões em imóveis em um curto prazo. Esse aí vende até areia no deserto.

Vai e volta

Os integrantes do governo federal estão batendo cabeça, e não é de hoje. A última foi o caso do IOF, que o presidente Lula (PT) vetou em parte. Primeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), veio à lume explicar porque o dito ficou no não dito. O pai da criança é ele. Quem esteve com o presidente na hora de voltar atrás foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Por falar em IOF...

Estao dizendo que o Ministério da Fazenda voltou atrás por causa da má repercussão. Mas desde quando aumento do imposto terá boa repercussão?

Incompetência total

Um dos condutores da empresa que foi indiciada pela morte de sete passageiros em ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) esquivou-se ou tentou esquivar-se, ao dizer que sequer sabia que o ônibus acidentado tinha freio-motor. Minha Nossa Senhora! Freio-motor começa com a marcha anterior a que está engatada. E ônibus ainda tem um freio-motor de apoio, acionado pelo pé.

Lendas hilárias

A febre dos bonecos ultrarrealistas reborn suscitou uma onda de fake news, algumas hilárias. Foi dito que um deputado federal entrou com projeto de lei proibindo atendimento hospitalar para os bonecos, porque uma mulher levou um para o hospital do SUS, afirmando que o boneco inanimado estava com febre. Agora só falta uma dizer que pariu um reborn.

Péssima ideia