Canteiro de flores não é almofada

O proprietário desta loja na Região das Hortênsias foi obrigado a colocar este aviso porque, por incrível que pareça, tem quem ache que o canteiro de flores é almofada. Por estas e por outras que, em todo mundo, especialmente na Europa, há um movimento que podemos sintetizar como tourists go home. Mesmo pequenas cidades chegam a hostilizá-los, porque estragam a vida dos nativos, inflacionam os preços e, de alguma forma, causam mais mal do que bem.

Burocracia vegetal

Aposta de endividado

O país que não queremos

No painel do Tá na Mesa da Federasul de ontem (matéria nesta edição), com o mote "Que país é este?", os quatro painelistas manifestaram a mesma perplexidade do cidadão comum. Foi lembrado que, somados, o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral chegam a quase R$ 5 bilhões. Muita grana para pouca contrapartida.