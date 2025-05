O flautista pensante da Rua da Praia

Ele se denomina Repense, com viés para "Hippiense". É um dos tantos personagens da Rua da Praia que desperta a curiosidade dos passantes. Explica o nome como pensar para aprender, no que está coberto de razão. Saúde, meu camarada.



Zaida Jarros

A cerimônia que marca a instalação da foto de Zaida Jarros, fundadora do Jornal do Comércio, na Galeria dos Empresários da Comunicação do Rio Grande do Sul, acontece amanhã, às 9h, no Salão Nobre da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), em Porto Alegre.

Geração preguiça I

A revista Agas, da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) destaca na capa que o setor enfrenta problemas em conseguir interessados em trabalhar nas lojas. "Há vagas, e muitas, mas faltam interessados", destaca. "Em um mercado historicamente dependente de jovens em busca do primeiro emprego, redes de supermercados relatam dificuldades em preencher vagas, alta rotatividade de funcionários e um desinteresse crescente".

Geração preguiça II

A combinação de jornadas pouco flexíveis, baixa qualificação dos candidatos e benefícios governamentais que pagam o equivalente a um salário são as causas, segundo a publicação. As oportunidades são para operador de caixa, repositor, estoquista, balconista, açougueiro, padeiro e que incluem postos de trabalho para pessoas com deficiência. Existem 65 mil vagas em aberto na Região Sul. É o paternalismo estatal destruindo o mercado de trabalho.

O popular

Assim como em obras públicas sempre tem o famoso popular, nas feiras do Interior é a mesma coisa. Na recente Expoleite, quando o tradicional "banho de leite" para os melhores expositores estava prestes a acontecer, um cãozinho malhado roubou a cena. Ficou circulando entre os tonéis de leite cenográfico e até se postou perante a faixa que daria prêmio a uma das vacas, também malhada.

O passado no presente

Já existem estúdios que transformam fotografias antigas em imagens móveis no mesmo ângulo como se vivas fossem, com rostos rigorosamente iguais e em alta resolução. Milagres da IA. Não demora e veremos mais vidas irreais que reais em todas as imagens do passado, inclusive paisagens. O estonteante não são tanto as novidades virtuais, é a rapidez com que ocorrem.

O furo é mais embaixo

A medicina e correlatos para jogadores de futebol vai fundo. A Clínica Arezza Brizotto, de Caxias do Sul aplicou os chamados testes epigenéticos no time da SER Caxias. A dermatofuncional é uma fisioterapeuta com especialização na área de dermatologia. E a epigenética é o estudo das alterações na expressão dos genes que são herdadas, mas não alteram a sequência.

De volta à infância

Moda intensa, os bebês reborn, que imitam à perfeição os recém-nascidos, causam furor não só entre adolescentes e até mulheres adultas como igualmente atraem críticas contra quem os compram, incluindo educadores e psicólogos. É uma era estranha essa nossa. Ser contra os reborn é o mesmo que ser contra a chuva, é fato consumado.

Por sinal...

O tema do MenuPOA da Associação Comercial de Porta Alegre do dia 27 é uma pergunta tudo a ver: Adolescência: é o espelho da sociedade que estamos construindo?. Debaterão o psiquiatra Nelio Tombini e Marícia Ferri, diretora geral do Colégio Farroupilha.

