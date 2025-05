O urubu postado no telhado

No antigo prédio da Unisinos, no Centro de São Leopoldo, um urubu postado no telhado faz pose imitando a cruz. Na realidade, esta ave, que é o lixeiro da natureza, estende as asas para arejar as penas e para secá-las se por um motivo ou outro as molhou.



O caso da melancia

Um integrante da turma dos finais de semana no Z Café da rua Padre Chagas contou como uma melancia atrapalhou sua viagem para Capão da Canoa. Na entrada da Estrada do Mar, parou o carro para comprar uma vistosa melancia, que colocou no banco do carona. Tentou dar partida no motor, mas nada de conseguir. Tentou várias vezes, mas parecia que a bateria tinha arriado. Após elocubrar por algum tempo, descobriu o motivo da recusa do motor: o automóvel tinha um dispositivo que impedia a ignição caso o "carona" não estivese com cinto de segurança.

Boa pergunta

"Que país é esse" é o tema do próximo Tá na Mesa, que será realizado amanhã. Nos anos 1980, Francelino Pereira, presidente do partido do governo e governador de Minas Gerais, fez esta pergunta, que até música do Legião Urbana virou. O encontro na Federasul contará com a presença de Claudio Lamachia, Jerônimo Goergen, Francisco Turra e Altair Toledo. Pergunta fácil, resposta nem tanto. Vivemos tempos de vaca não reconhecer o bezerro.

Alemanha armada

Com um inimigo russo disposto a fazer loucuras, as forças armadas da Europa não brincam em serviço, a começar pela Alemanha, onde o rearmamento silencioso começou. Fábricas de automóveis agora viram centros de fabricação de tanques militares, iniciando uma nova fase estratégica após a guerra na Ucrânia. Quem passa de um em dois não fica, como diz o ditado. Quem deixou a Alemanha dependente do país de Vladimir Putin foi a incensada Angela Merkel.

Não é só frango

A dependência do agro brasileiro com a China é descrita como "crítica". Em 2024, foi o maior comprador de soja, carne bovina, algodão e um dos maiores fornecedores de insumos agrícolas estratégicos, como fertilizantes e defensivos. Quando a China espirra, o Brasil pega pneumonia.

Saída lógica

A saída do deputado federal gaúcho Osmar Terra do MDB para ingressar no PL é a consequência lógica de um partido-camaleão, que se ajusta ao governante do plantão. Além disso, existem vários MDB, mesmo dentro de um mesmo Estado. E, na história recente, poucas vezes lançou candidato próprio ao Planalto, calcado na filosofia de que em vez de ser rei é melhor ser amigo do rei.

Gente que funciona

Um serviço de saúde de Porto Alegre que merece elogios e reconhecimento da população é o Centro de Saúde Modelo, na rua Jerônimo de Ornellas. Os atendentes são muito eficientes, mesmo quando há grande público, inclusive de idosos com algum tipo de deficiência. Nota 10 para eles e elas.

Tudo dominado

Quando uma entidade que deveria se dedicar a assuntos institucionais e normativos sobre futebol se dedica a coisas que fedem à politicagem e se resume em dirigir o que é bom para negócios, então, vai mal a coisa. Não é de hoje que a CBF perdeu a virgindade.

Correção