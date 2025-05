De volta aos anos 1960

Coletor exclusivo para resíduos de vidros, tal como garrafas, copos, potes de conserva. Uma bela solução para dar destino direto ao reaproveitamento deste material em Porto Alegre. A ideia é louvável, mas falta disponibilizar contêineres que estejam ao lado de vias ou ruas em que é possível estacionar ao lado. Antes das latinhas de alumínio, os catadores recolhiam garrafas e vidro quebrado. É reciclável 100%.



Evento em Bagé

O debate do projeto Mapa Econômico do RS sobre o desenvolvimento das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste acontece no dia 5 de junho em Bagé. Serão painelistas o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli; o vice-presidente da Peruzzo Supermercados, Lindonor Peruzzo Junior; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé, Leonardo Nocchi Macedo. A mediação será do editor-chefe do JC, Guilherme Kolling. Inscrições em https://bitl.ly/mapaeconomicosul2025 e mais informações pelo WhatsApp (51) 98064.4684.

Mais essa

A gente se pergunta o que mais pode acontecer com o Rio Grande do Sul. Enchentes catastróficas alternadas com estiagens severas, e agora vem mais essa da gripe aviária. Milhares de granjas de todos os tamanhos vão penar, a renda vai cair até a poeira sentar com a queda do consumo e da exportação, inclusive de ovos, embora não exista risco para os humanos. O Estado produz mais de 80% desta carne. Mas sobreviveremos. Sempre sobrevivemos.

De reservas para titulares

Apesar de ser injustificado o temor de contaminação humana pela carne de frango, o efeito manada vai reduzir o consumo barbaridade. E como substitutos, carne bovina, peixe e porco vão ocupar o lugar. A carne suína é a mais consumida nos Estados Unidos. Via de consequência, o preço destas proteínas vai subir. Vamos comer tilápia até dizer chega.

Força aérea

Sempre se atribuiu o transporte de vírus como o da gripe aviária às migrações de aves migratórias. Pode ser coincidência, mas no Brasil o movimento começa na metade de maio e outubro, com as migrações para o norte (no outono) e para o sul (na primavera) respectivamente.

Novo ciclo

Gravataí consolida um novo ciclo de crescimento econômico e sustentabilidade fiscal. Graças à política de austeridade implementada, com foco em gestão eficiente e responsabilidade no uso dos recursos públicos, o município voltou a ocupar a posição de 4ª maior economia do Rio Grande do Sul, com um PIB estimado em R$ 12,4 bilhões.

Estratégia de clima

A Unimed Porto Alegre foi anfitriã de mais uma edição do programa Visitas de Benchmark GPTW, promovido pela consultoria Great Place to Work. O encontro reuniu representantes de 16 empresas de diversos segmentos e regiões do País para uma imersão no universo da cooperativa, com foco na estratégia de clima e engajamento.

Circuito da abundância

A propósito da Historinha de Sexta sobre os restaurantes do Centro de Porto Alegre, o leitor R. Simon comenta que na segunda metade dos anos 1970 a atração eram as pizzarias da avenida Cristóvão Colombo. Mas as décadas que me referi foram 1950 e 1960. Quanto às pizzarias, eram poucas nestes anos. A melhor disparado foi a El Molino, na mesma Cristóvão, número 1.001. Depois inventamos moda com as pizzas brotinho do Rihan, hoje Panvel do Calçadão.

Francisco Araujo Santos (1935-2025)

Foi professor, pesquisador e pensador dedicado às áreas de teologia, filosofia, administração, economia e direito. De seminarista e padre, de empresário a professor, sua trajetória foi marcada pela busca constante do conhecimento e pelo entusiasmo com o debate.

Hilton na Serra

Canela entrou para o hall de cidades que possuem hotéis com bandeira internacional com a inauguração, na quarta-feira, dia 14 de maio, da unidade número 700 da rede Hilton. O DoubleTree by Hilton foi instalado próximo ao Parque Estadual do Caracol, com 120 quartos.

Na mira da mochila

Seria de bom alvitre que passageiros sentados no ônibus de Porto Alegre usassem aquela máscara de proteção que se usa na esgrima, só que reforçada. Volta e meia a rapaziada que usa aquelas mochilas protuberantes nas costas vira e dá de cheio na cara dos pobres alvos. E dói, posso garantir.

Coisa de malucos