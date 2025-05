uidado com as estripulias em duas rodas no Centro

De vez em quando aparece um ciclista que coloca em perigo a ele e aos pedestres que atravessam a Travessa Zezinho, defronte ao Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Ocorre que o monumento em homenagem aos Farroupilhas não foi feito para suportar carga extra para começar. Ele desce à toda, atravessa quem está na parada esperando o ônibus da linha 520 e só vai parar na outra esquina. Quem estiver no rumo da louca pedalada que se cuide.

Comidinhas antigas

Antes de Porto Alegre entrar na vala comum do bastantão, o Centro de Porto Alegre parecia um Sonrisal de tanto que fervia. Tudo girava em torno dele e o único bairro relativamente independente era o 4º Distrito, com suas festas e promoções de datas festivas próprias. E aí chegamos nas comidas do Centro. Não existia essa miríade de bufês como hoje, parte da população ainda saía do emprego, almoçava em casa e depois voltava.

Os que não podiam ou não queriam, a área central oferecia vários restaurantes com prato do dia ou à la carte. Comida a quilo com atendimento feito por um atendente mesmo havia dois locais mais em conta, a Praiana, na Andradas perto da General Camara, e pouco antes a Padaria Matheus, com o proprietário cheio de pulseiras e outros adereços metálicos. Foi apelidado de Kid Berloque.

O cliente escolhia as comidas que eram postas no prato, bem como se escolhiam as quantidades, pouco mais ou menos de feijão, massa etc. O invulgar é que a "comida a quilo" era usada para clientes de primeira viagem, para os assíduos funcionava sem balança. Ajudava se o pedido viesse com uma gorjeta. Dois ou três pilas operam o milagre da multiplicação das porções.

Na Travessa Acelino de Carvalho era muito frequentado a Spaghettilândia. Bebia-se refrigerantes da Minuano (da Vontobel), copo de vinho (muito consumido era o clarete) ou um copo de leite, muito em voga então. O Dona Maria era uma mistura de bar e restaurante. No Mercado, Treviso, Gambrinus, Naval e Guaraxaim. Na Riachuelo havia as churrascarias Hereford e Angus, do João Klee. Na subida da Otávio Rocha, a Churrascaria Quero-Quero e o Restaurante Napoleão, do mesmo dono, o grego Napoleon Kristakis. Comia-se bem em ambos.

Restaurantes de hotéis não tinham muitos clientes, geralmente caros e com poucas opções. Para o povão, as bancas da volta do Mercado. No geral, mocotó era servido nas quartas e feijoada às sextas. À noite era mais complicado, poucas casas abertas e só até 20h ou 21h. Havia pequenos tesouros escondidos, como a Big Bem, na esquina da Marechal Floriano com Otávio Rocha, que servia a melhor empada de frango do Universo conhecido; perto da Renner, outro bom de lanches rápidos era o Liliput original.

No mais, nos bar-chopps o lanche mais atrativo era o sanduíche aberto. Foi por esta época que surgiu o bauru, hoje substituído pelos burger. Nao é a mesma coisa. Cheira a comida que se come depressa e tão cheio de penduricalhos nada a ver, que parecem uma bomba prestes a explodir.