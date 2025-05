Existe um reflexo melhor que o meu? Um Guaíba espelhando os prédios da cidade visto da Ilha do Pavão, sede do Grêmio Náutico União, só é possível em dias sem vento como ontem de manhã, depois de uma série de dias ventosos. Porto Alegre pode ser linda por alguns ângulos.



Viva a Embrapa

Se existe algo que funciona no Brasil é a Embrapa, reconhecida internacionalmente. Por relevante contribuição ao desenvolvimento de insumos biológicos para a agricultura, a cientista brasileira Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, é a laureada da edição de 2025 do Prêmio Mundial de Alimentação - World Food Prize (WFP) -, reconhecido como o "Nobel" da agricultura.

Mar de almirante

Sem mar revolto. Pelo menos no mercado acionário vamos muito bem, perto de quebrar recorde apesar de pequenas baixas. O dólar a R$ 5,60 é bom para segurar a inflação, é ruim para quem exporta, caso da soja. O câmbio é engraçado, você dorme rico e pode acordar pobre, em casos extremos.

Atrações no Mercado Público

As periódicas incursões das religiões afro no Mercado Público de Porto Alegre atraem não só fiéis, mas também toda sorte de pessoas que buscam bênçãos dos pais e mães de santo. A de ontem a cargo do Centro Africano Agodô Xangô Tonhô homenageou o Dia do Preto Velho, comemorado em 13 de maio. Alguns até nem acreditam tanto assim nas mensagens e benzeduras, mas vão porque mal não faz. E vai que...

Cidade violenta

Embora a criminalidade tenha baixado no Estado, o que assusta é a sem-cerimônia das facções que ajustam sua contabilidade executando rivais, como foram casos recentes. Um dentro do presídio de Canoas e outro na Estação Anchieta do Trensurb, desta vez um segurança da empresa. Tem se repetido e, definitivamente, não dá para dormir tranquilo.

Nardes, o inflamado

Quem foi ouvir a palestra do ministro do TCU, Augusto Nardes, se enganou se pensava que ele seria alheio aos grandes problemas nacionais. Elevando o tom, criticou acerbamente Bolsa Família sem contrapartida e a falta de reação dos governos, o que pode colapsar a União e o Estado. Bateu na tecla da governança. Parecia o velho deputado Augusto.

Por falar em governança

Há cerca de 30 anos, um executivo alemão que passou uma temporada no Brasil me procurou para me conhecer - era um primo. A certa altura, ele disse que tinha inveja de nós. Surpreso, o inquiri. - Aqui falta fazer tudo, explicou.

Marketing Internacional

A professora e doutora Marlise Alves, que assume a vice-presidência de Relações Internacionais da Fiergs, tem uma consistente experiência profissional e acadêmica, exercendo a gestão de Marketing Internacional e Comércio Exterior da entidade. Atua também na área de ensino na ESPM, Faculdade Dom Bosco e Unisinos.

