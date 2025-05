Mocotó reina no inverno gaúcho

Do suculento mocotó. Se bem que a estação abre mesmo com a chegada do frio, que teima em se vestir de calor. O Rei do Mocotó, de Sérgio Bassotti, reina na rua Coronel Bordini, enquanto no Mercado Público de Porto Alegre há pelo menos meia dúzia de ofertas, incluindo o Gambrinus e o Restaurante Luz. Como diz Giovane, do Luz, o mocotó tem que ser limpinho. É um prato que não faz prisioneiros, ou você o ama ou o detesta.



Matar e morrer I

Um aumento de 6,63% de mortes no trânsito em 2024 em relação ao ano anterior foi registrado no Brasil. Foram mais de 25 mil óbitos, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Entre os crimes de trânsito mais comuns estão excesso de velocidade, embriaguez ao volante e imprudência. Dá para acrescentar imperícia.

Matar e morrer II

O uso do carro sem experiência de estrada é um dos causadores da imperícia. Os sistemas eletrônicos conferem uma sensação de segurança para as novas gerações que as anteriores não tinham. Uma das provas é a quantidade de jovens que não conseguem estacionar corretamente, quase sempre tentam entrar na vaga de frente, o que é um despautério.

País de ciclos

Assim cono no passado tivemos os ciclos de borracha, do café, da cana-de-açúcar, o Brasil contemporâneo já teve o ciclo dos carnês, das raspadinhas e das loterias da Caixa, hoje temos o ciclo das bets. E o dinheiro arrecadado bate asas e voa para o exterior.

Azar do pato

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) celebrou o anúncio do Ministério da Agricultura sobre a abertura do mercado da China para miúdos de frangos, carne de peru e carne de patos provenientes de estabelecimentos brasileiros. A China é o maior parceiro comercial do setor de proteína animal do Brasil, para onde foram destinadas, em 2024, mais de 770 mil toneladas de carne de frango e de carne suína. Desta vez o pato paga o pato.

Sem vontade de crescer I

Ainda sobre o excesso não fiscalizado de Bolsa Família e Auxílio Desemprego, o que faz que funcionários que poderiam crescer na empresa e ganhar mais, é duro ouvir de empresários de outros estados que os gaúchos já foram os melhores em desempenho laboral. Até os anos 1980, ser gaúcho era qualidade, era meio caminho andado para obter emprego.

Sem vontade de crescer II

Em 2000, tive um encontro com o então governador baiano Antônio Carlos Magalhães. Primeiro espanto, ele me recebeu na hora e sem marcar audiência. Ao me identificar, ACM falou da admiração que tinha da gauchada que desenvolveu o Vale do São Francisco, como eram competentes e "tocadores". Podem mandar mais para a Bahia, serão recebidos de braços abertos, falou.

Afundou de novo

É uma montanha russa a trajetória dos Correios. Até meados dos anos 1960, era cabide de empregos, desses de só bater o ponto sem trabalhar. No início dos anos 1970, o governo nomeou um capitão de fragata para dirigir a estatal ineficaz, o que o deixou como um dos três melhores do mundo. No governo Dilma Rousseff (PT, 2011-2016), os Correios foram entregues ao MDB mineiro, que o afundou mais rápido que o Titanic. No ano passado, deu prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Mundo cão

Já não bastasse a merreca de aposentadoria que o INSS paga, os aposentados ainda têm que correr atrás do prejuízo procurando nos contracheques os descontos que foram uma alegria para os vigaristas. Que levaram vida boa até ser pegos e em breve estarão livres, leves e soltos para gastar o dinheiro que enviaram para paraísos fiscais e até debaixo do colchão. O crime compensa. Se não compensa, pelo menos intranquiliza as vítimas.

Sul em Dança

A sede do Sistema Fiergs, em Porto Alegre, está com movimentação extra. São cerca de mil pessoas que participam do Sul em Dança, maior festival de dança do Estado. O evento vai até o próximo domingo, 18 de maio, no Teatro Fiergs, que recebe os espetáculos desde 2017.

Mais uma

Após a inauguração no Cestto Atacadista e a loja na rua 24 de Outubro, a Panvel abre sua terceira filial em sequência, agora na rua Anita Garibaldi, 233. No local, os clientes também podem contar com os serviços da Panvel Clinic, ecossistema que amplia o papel da farmácia no cuidado com a saúde da comunidade.

A cara solução para o controle de peso