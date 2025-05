Balas de goma de Amsterdã

Um dos integrantes de antiga roda que se reúne na Galeria Chaves, em Porto Alegre, trouxe da Holanda essa caixa de balas de goma de mascar de cannabis sabor blueberry. Pagou 10 euros, mas, segundo ele, o custo-benefício não vale a pena. "É muito fraquinha", sentenciou. Isso que está na faixa dos 70 anos.



Cobertura internacional

A editora de Economia do JC, Fernanda Crancio, viaja nesta sexta-feira à noite para fazer a cobertura da missão do governo gaúcho em Nova York. A agenda da comitiva começa no domingo e segue até a próxima quinta-feira, período em que a enviada especial do Jornal do Comércio produzirá conteúdos sobre as atividades nos Estados Unidos para as edições impressa e online.

O que o Papa pensa

Nesta sexta-feira de manhã cedo, o Papa Leão XIV vai ter que ler todos os jornais e revistas para saber o que ele pensa. Tão logo seu nome foi anunciado, a mídia mundial apressou-se em definir sua ideologia, o que promete seu papado, o que deverá fazer diante da grave crise da Igreja, essas coisas tão fundamentais. Não vale dizer que o conterrâneo Donald Trump, presidente dos EUA, influiu na escolha.

Jacaré no Vaticano

As notícias da mídia sobre um dos favoritos para ser o Papa mostra que o colégio eleitoral da Santa Madre também tem vazamentos e abriga jacarés, animal que tem boca grande. Teoricamente, porque falava muito em um italiano e ventilava-se que poderia ser americano. Em tese, os cardeais ficaram isolados do mundo exterior, mas na era da internet e do celular, isso é impossível.

Ela voltará

A galocha, aquela camada de borracha que no passado era muito usada para proteger sapatos, tinha o inconveniente de reter umidade e com isso mofar o couro. Na enchente de 2024, houve tentativas de ressurreição sem muito êxito. Melhor ir em lojas que vendem botas para construção civil e comprar botinhas de borracha de cano curto. À prova de água, e com elas dá para meter o pé no barro, eis que vem aí uma temporada de aguaceiros. Ou não.

A letra da vitória

Quando a Alemanha se rendeu em 5 de maio de 1945, as emissoras de rádio da Europa tocavam a Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven, o que também aconteceu em junho de 1944 quando da invasão aliada na Normandia, França, reta final do nazismo. A quinta tem no acorde inicial três notas curtas e uma longa, que no hoje esquecido Código Morse significam a letra V, de Vitória.

Nova unidade

A Radimagem inaugurou nova unidade no Medplex Eixo Norte, na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 8 milhões, a estrutura foi projetada para qualificar o diagnóstico por imagem focada especialmente em exames de ressonância magnética.

Terceirão

O Brasil tem o terceiro maior juro real do mundo, 8,65%, já descontada a inflação. O primeiro é a Turquia, com 10,17% e o segundo, ora que graça, é a Rússia. Vladimir Putin precisa rolar a enorme dívida causada pelos gastos com a guerra na Ucrânia.

Obras eternas