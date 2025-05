Como os imigrantes italianos vieram para o Brasil?

A palestra do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre no Tá na Mesa da Federasul não podia ser mais italiana. Valerio Caruso falou com aquele entusiasmo típico de quem está convicto, de quem acredita no que diz (matéria nesta edição) e bota na fala toda a alma italiana. "Parlare" é com eles mesmo. Em décadas passadas se perguntava para os imigrantes como vieram para o Brasil . "Parlando, parlando..." era a resposta.



Mapa Econômico do RS 2025

Projeto do Jornal do Comércio, o Mapa Econômico do RS ganha sua terceira temporada neste ano, fazendo um raio-x das principais cadeias produtivas gaúchas e identificando oportunidades de desenvolvimento econômico. O primeiro evento regional de 2025 já tem dia e local: será em 5 de junho, em Bagé, importante município da Região da Campanha.

A fumacinha do Papa

A cada sessão do conclave que escolherá o novo Papa, a chaminé da Capela Sistina no Vaticano larga dois tipos de fumaça. A preta, de ontem, diz que não houve consenso, e a branca, que anuncia o nome do novo Papa. A preta é palha queimada; a branca é a mesma palha, mas molhada. Bom, sempre foi assim, e hoje pode ser que tenham aprimorado o sinal de fumaça.

Por sinal...

As chaminés de algumas churrascarias não conseguem despejar fumaça branca, só a preta. Em dias sem vento e correntes descendentes, ela pousa na cabeça de quem passa por elas.

Guerra anunciada

A mais nova guerra já tem escaramuças, Paquistão e Índia, que não se bicam há mais de 80 anos. Ambos têm arsenal nuclear e uma enorme população de pobres, embora tenham conseguido grande avanço científico de ponta em muitas áreas. Estudo feito na década de 1990 mostrou que desde que a História começou a ser escrita, de alguma forma não há registro de guerras em apenas 310 anos.

Eixo estratégico

Nos dias 10 e 11 de julho a Aiamu (Rua dos Andradas, 1.234, 8º andar, Porto Alegre) recebe a Jornada de Comunicação Pública 2025, uma realização conjunta da Notório - Estratégia e Reputação e da DPM Educação. Reunirá prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, profissionais de comunicação para fortalecer a comunicação pública como eixo estratégico de gestão.

Outra marcha-a-ré

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, Permissionários e Importadores - e o sindicato do setor divulgaram nota conjunta de repúdio aos Projetos de Lei nº 4852/2024 e nº 429/2025, que tramitam na Câmara dos Deputados. As propostas propõem alterações no Código de Trânsito Brasileiro que desobrigam o uso do tacógrafo e a aferição do equipamento em veículos de transporte de carga. Se passar, a gandaia corre solta. E os acidentes também.

Teatro do absurdo

Foi um movimento surgido depois da última guerra mundial, peças teatrais criadas que tratam da atmosfera de desolação, solidão e incomunicabilidade da humanidade. Os mais conhecidos são Eugène Ionesco e Samuel Beckett. Qualquer semelhança com o mundo de hoje e com o Brasil não é mera coincidência. Nada de novo sob o sol.

Rua estreita, caos à espreita

A nota sobre a complicação que é a avenida Independência deu filhote. Outras ruas e avenidas têm o mesmo problema, como a rua Castro Alves, entre a Miguel Tostes e Mariante, no qual o estacionamento é permitido somente no lado direito. Ocorre que no lado esquerdo ninguém obedece e estaciona igual.

Cardeal honorário

Na última roda de cafezinho no Z Café dos veteranos que representam boa parte do PIB gaúcho, o brilhante advogado (outrora também médico) e ex-deputado Rubens Ardenghi apareceu com vistosas meias cor púrpura, como as usadas pelos cardeais. Houve quem perguntasse se ele votaria no conclave.

Correção