A velha e boa São Sebastião do Caí

A cidade que foi responsável pelo progresso de todo o Vale do Caí comemora 130 anos de história. No início do século passado, as embarcações levavam banha de porco do porto da cidade para Porto Alegre e na volta traziam insumos para a colônia alemã. Antes da enchente de 2024, ainda se viam na localidade de Conceição resquícios da primeira eclusa da América Latina, inaugurada em 1920, possibilitando a navegação porque o Rio Caí era muito pedregoso e com baixo calado.



Avenida complicada

Talvez a avenida Independência seja a mais complicada ou uma das mais complicadas de Porto Alegre. Estreita por natureza, enfrenta obras sem fim, caminhões carregando e descarregando mesmo na hora do pique, tudo piorado pelos nervosinhos na buzina. Além disso, o estreitamento da pista em alguns pontos resulta em quase-acidentes a todo momento.

Tem graça

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, deu entrevista para a CBN informando que o ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de fraude será feito de forma automática, nada de ter que ir ao banco. Essa é a boa notícia, mas em seguida ele alertou para que os aposentados não caiam em novo golpe. E isso é opção? Os vigaristas não pedem licença para fraudar.

As projeções dos shoppings

A Abrasce, entidade que reúne os shoppings centers do Brasil, divulgou as perspectivas para 2025 do setor. O fluxo de visitantes deve ter aumento de 3% em relação a 2024, e 75% esperam crescimento no fluxo. O incremento das vendas deve atingir 2,7% em relação a 2024, e a expectativa é de um tíquete médio de R$ 214,89, 1,5% maior que no ano anterior. Não são números superlativos, como se observa. Em Porto Alegre há alguns shoppings com apreciável número de lojas fechadas, mas cada caso é um caso.

Fiergs no interior

Foi dada a largada do projeto Rota Fiergs, que promove a interiorização da entidade, fortalecendo sua atuação junto às indústrias de todo o Rio Grande do Sul. O evento de lançamento foi realizado no Espaço Cosmos, no Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo. Durante o encontro, a entidade projetou investimentos, nos próximos dois anos, de até R$ 24 milhões para as duas regiões, que abrangem mais de 9 mil indústrias em 30 municípios.

Não tem volta

Os carros submersos na enchente tem pouquíssimas chances de uma vida saudável. Começa pelos módulos das partes eletrônicas, passa pelas borrachas que não suportam água e não termina aí porque a água cheia de tudo quanto é porcaria, inclusive química e bactérias, não é boa para a saúde. O melhor é fazer o transplante das peças a quem interessar possa.

Pioneirismo gaúcho

A 17ª edição do Melhores da Suinocultura Agriness acontece amanhã em Balneário Camboriú (SC). A consagração máxima leva o Prêmio Reynaldo Migliavacca, em homenagem ao gaúcho ex-presidente da ABCS (Associação Brasileira de Criadores de Suínos). Hoje, a Família Migliavacca está em Casca (RS).

Limite de paciência

Para a indústria norte-americana a guerra tarifária é boa, certo? Nem sempre. Muitos setores usam componentes fundamentais produzidos pelo país-alvo de Donald Trump. Talvez no longo prazo os efeitos para os norte-americanos sejam bons, mas não esqueçamos que no longo prazo todos estaremos mortos.

O guincho que vem de baixo

Não o guincho de rebocar, o guinchar dos freios. De alguns anos para cá, parece que a manutenção dos ônibus da Capital esqueceu de eliminar esse desagradável som. Sabemos que é uma espécie de vitrificação causada pelas freadas constantes, mas pombas, os coletivos não nasceram com a vocação de guinchar como macaquinhos.

O cursinho de Odacir

Aos 82 anos, Odacir Klein se reinventa. Esta semana ele gravou o primeiro episódio de um curso sobre reforma tributária e as consequências para a cidadania. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Cubo Filmes. Natural de Getúlio Vargas, Klein foi deputado federal, secretário e ministro, além de ocupar diversas outras funções públicas.

Posse