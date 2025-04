Mauro Belo Schneider, interino Com a proximidade do Dia das Mães, a cena registrada no campo do centro de treinamento das escolinhas do Grêmio, na Zona Sul de Porto Alegre, de uma mulher trabalhando do computador na arquibancada, serve como uma homenagem. Ser mãe de atleta é quase uma profissão, já que elas precisam acompanhar os filhos em frequentes atividades. No CT do Cristal, elas enfrentam calor, nos dias de verão, e frio no inverno. Ainda bem que a tecnologia permite conciliar as funções.



Partidas de tênis de alto nível

Começou o ATPCH50-Brasil Tennis Open na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A primeira rodada do qualifying já está em quadra com jogos disputados. A entrada para o torneio, que distribui US$ 60 mil em prêmios e dá 50 pontos para o campeão, é gratuita para o público. O evento segue até o dia 4 de maio.

Shopping Centers

Uma tendência que vem sendo dita há anos tem ficado cada vez mais clara em Porto Alegre. Os shopping centers são muito mais do que polos de comércio, sendo palco para apresentações culturais, esportivas e de lazer. Beneficia todo mundo.

Sorvete

Por falar em shopping, está de lascar o preço do sorvete nesses locais. Multiplicam-se as operações gourmetizadas da iguaria, com casquinhas sendo vendidas a R$ 30,00. Bons eram os tempos em que elas saíam por R$ 2,50.

Livro histórico para o Rio Grande

Capa do livro Nasce Um Novo RS Reprodução/JC

O livro "Nasce um Novo Rio Grande do Sul", organizado pelo fotógrafo Leonid Streliaev, será lançado em 7 de maio, às 17h30min. Com curadoria do jornalista Tulio Milman, depoimentos de entidades, agentes culturais e empresários, a publicação aposta em imagens instigantes da retomada. A sessão de autógrafos encerrará o evento "(Re) construindo o amanhã: um ano das enchentes", no Instituto Caldeira.

IEE com nova diretoria

A diretoria que comandará o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) entre maio de 2025 e abril de 2026 foi eleita na segunda-feira. O economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo será o presidente do Instituto nesta gestão, tendo como vice o engenheiro Hugo de Oliveira Muller. Carpenedo substitui a engenheira Paola Coser Magnani, que ocupou o cargo entre 2024 e 2025. A cerimônia de posse está marcada para 26 de maio.

Energia limpa em aldeias

Duas aldeias Guarani do Rio Grande do Sul agora contam com sistemas próprios de geração de energia solar João Mattos/Divulgação/JC

Duas aldeias Guarani do Rio Grande do Sul agora contam com sistemas próprios de geração de energia solar graças à iniciativa do Projeto Ar, Água e Terra, realizado pelo Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM), com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental. As instalações foram feitas nas Teko'a Anhetenguá (Aldeia da Verdade, em Porto Alegre) e Teko'a Yvyty Porã (Aldeia Serra Bonita, em Maquiné).

Cobranças desnecessárias