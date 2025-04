Placas dão margem para interpretação

Por Mauro Belo Schneider, interino. Embora a expressão "prato compartilhado" seja comum no ramo gastronômico para se referir a opções para mais de uma pessoa, ver uma placa com esses dizeres no meio da rua, sem grandes detalhes, dá margem para interpretação. Se a intenção é fazer a pessoa entrar e perguntar do que se trata, missão cumprida.



Fiergs vai rodar o interior

O Sistema Fiergs definiu a agenda de interiorizações em maio, quando se comemora o Mês da Indústria. Nos dias 5 e 6, o presidente Claudio Bier e diretores estarão em Novo Hamburgo em atividades que envolvem as regiões Vale do Sinos e Encosta da Serra. No final do mês, dias 29 e 30, a agenda será no Vale do Taquari. Essas regiões foram fortemente atingidas pela enchente de maio de 2024 e, por isso, escolhidas para o início da interiorização.

Tudo influencia no comércio

Quem é do comércio sabe: tudo influencia nas vendas, qualquer coisa muda o ânimo do consumidor. No fim de semana passado, teve muita gente que pagou para trabalhar devido à combinação de fatores, como fim de mês, jogos da dupla Gre-Nal e shows pela cidade. O foco muda e o dinheiro permanece na carteira.

Feirão de empregos

O Sindilojas Porto Alegre participará, nesta terça-feira, de um feirão de empregos promovido pela FGTAS/Sine no Shopping Total, das 9h às 16h. O foco do evento é o preenchimento de mais de 20 vagas para vendedores e caixas no setor varejista. Representantes do setor de RH da entidade estarão presentes para realizar entrevistas e orientar os candidatos. A ação visa apoiar a recolocação profissional e fortalecer o comércio local.

Atlântida Sul em Xangri-Lá

Atlântida Sul atualmente pertence a Osório Gabriela Pacheco/Divulgação/JC

Está circulando nos grupos de WhatsApp um abaixo-assinado pedindo a anexação das praias de Atlântida Sul e de Mariápolis, que pertencem ao município de Osório, a Xangri-Lá. O documento será encaminhado aos vereadores do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e, posteriormente, tem possibilidade de ser levado à Assembleia Legislativa do Estado. "Este pedido fundamenta-se em diversos aspectos legais, geográficos, sociais, econômicos e administrativos", diz o texto.

Por que essa mudança?

Um dos argumentos é que Atlântida Sul e Mariápolis estão a mais de 20 km da sede do município de Osório, e a menos de 5 km do Centro de Xangri-Lá. Outro fator é a integração urbana e viária com Xangri-Lá, tornando natural o fluxo de moradores dessas localidades para comércio, serviços e atividades diárias naquele município. Grande parte da população de Atlântida Sul e Mariápolis busca, por escolha e necessidade, os serviços de saúde do município de Xangri-Lá, gerando custos ao poder público. Famílias da região também utilizam escolas públicas e projetos sociais de Xangri-Lá.

Prefeitos reagem