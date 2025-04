Uma ideia genial para proteger praia do Nordeste do Brasil

A marca de cerveja Corona, da Ambev, criou em Pernambuco a primeira reserva solar do mundo. É uma ideia genial, pois permite que o sol continue iluminando a areia de Piedade. Desenvolvida pela agência Grey, a iniciativa utiliza imóveis para incentivar a conscientização sobre a preservação da luz. Como isso foi concebido? A marca arrendou um terreno de frente para a praia para limitar a altura dos edifícios no espaço. Poderiam fazer algo parecido em Capão da Canoa ou Tramandaí.

Planejamento para salvar animais

Um ano depois da tragédia climática, o Rio Grande do Sul segue sem plano para salvar animais em emergências. O alerta é feito pelo presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS (CRMV-RS), Mauro Moreira, que aponta para a ausência de diretrizes claras, treinamentos e locais de acolhimento.

Papa e o minimundo

Papa Francisco, sepultado no sábado , ganhou uma homenagem no Minimundo de Gramado. Foi criada uma miniatura do argentino no empreendimento.



Quintas no Guaíba

Porto Alegre ganhou uma nova programação para os finais de tarde de quinta-feira: o Sunset no Pontal, a bordo do tradicional Barco Cisne Branco, que ficará atracado na Marina do Pontal, das 17h às 20h, oferecendo uma bela experiência para quem quer curtir o melhor pôr do sol da cidade com estilo. Ingressos em www.barcocisnebranco.com.br.

Onde estacionar bikes na Capital

São 48 locais com 123 unidades. Aliás, os cidadãos podem solicitar novas instalações em [email protected]. O pedido é encaminhado à área técnica para a realização da análise de viabilidade técnica do projeto, e, se aprovado, a autorização é emitida. Veja onde ficam os locais de paraciclos em Porto Alegre: Terminal Uruguai

Terminal Rui Barbosa

Terminal Azenha

Terminal Antônio de Carvalho

Terminal Triângulo

Terminal Nilo Wulff

Terminal Belém Novo

Praça Otávio Rocha

Peri Machado (Praça Itália)

Terminal Conceição

Estação Farrapos/IPA

DEMHAB

DMAE

EPTC (Sede)

IMESF (Edel Trade Center)

SMAM

SMOV/SMURB

FASC

Mercado Bom Fim

Hospital Presidente Vargas

Hospital Independência

Centro de Saúde Modelo

UBS Santa Cecília

UBS Vila Ipiranga

UBS Assis Brasil

UBS Tristeza

Centro de Saúde IAPI

UBS Sarandi

UBS Cidade de Deus

UBS Camaquã

UBS Aparício Borges

Ginásio Tesourinha

Ginásio Lupi Martins

Centro Esportivo Tamandaré

Ciclovia Irmão José Otão (Pet Boutique)

Ciclovia José de Alencar (Banco Itaú)

Ciclovia José do Patrocínio - Farmácia Nobelfarma

Auditório Araújo Viana

Centro Munic. de Cultura Lupicínio Rodrigues (Teatro Renascença)

SMA

Cine Capitólio

Saloon Frenzy

UBS Morro Santana

Ciclovia Neusa Goulart Brizola

EMEI JP Cantinho Amigo

Mercado Brasco

Joao Pessoa com Venâncio Aires

Tira-dúvidas gratuitas sobre IR

O Sindiconta está em fase de reformulação, se aproximando mais da comunidade, e, por isso, criou o programa Educonta. A ideia do projeto é levar mais conhecimentos contábeis e financeiro à população. No próximo dia 10 de maio, das 9h às 17h, uma ação acontecerá no Parque da Redenção, na área de saibro, totalmente gratuita, para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda (IR). O atendimento será realizado em um ônibus adaptado do sindicato, preparado especialmente para garantir acolhimento e suporte técnico durante os atendimentos.

Cadê a casa?

Árvore toma conta de casa na Avenida do Forte, na Zona Norte de Porto Alegre André Pereira/Especial/JC

Uma árvore na avenida do Forte, nos números 1.710 e 1.720, cresceu tanto que escondeu a casa que ocupava o terreno. A natureza tem dessas rebeldias.



